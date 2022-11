Vánoce neexistují, Češi prchají z maloměst, Bartoš chce změnit platby za teplo | E15.cz

Češi se stěhují do obcí. Trend se začal v tuzemsku projevovat na konci devadesátých let, nyní to definitivně studií potvrdili vědci z Akademie věd. V praxi to znamená přenastavení celé republiky, protože naopak ubývá obyvatel v krajských a někdejších okresních městech. V důsledku bude potřeba nové rozdělování daní obcím, více peněz na sociální a zdravotní služby. Malé obce pak musejí řešit podporu školek, škol a kam a jak stavět nové silnice nebo železnice.

Zásah polského pohraničí raketou zřejmě ruské výroby nebyl podle všeho namířený proti Polsku. Přesto ukázal reálnou hrozbu těchto zbraní překonávajících za krátkou dobu i tisíce kilometrů. Ochranou před nimi jsou systémy protivzdušné obrany, jako je například americký mobilní komplet Patriot. Česko ovšem od devadesátých let žádný podobně účinný systém především proti balistickým raketám nemá.

Výrobků mířících do Evropy především z Číny v posledních měsících ubývá. „Vánoční sezona, kterou v těchto měsících obvykle zažíváme, letos vůbec neexistuje,“ říká Martin Jukl, ředitel pro námořní a leteckou dopravu v logistické a přepravní společnosti DSV. Úbytek přepravovaného zboží je mimo jiné důsledkem vývoje tuzemského trhu e-commerce, který poprvé v historii zažívá setrvalý pokles.

Kdo má vlastní kotel, je sám svým pánem. Kdo bydlí v centrálně vytápěných domech, toho může čekat po letošní zimě rozčarování. Současný způsob rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nemotivuje obyvatele k šetření. Chce proto změnit vyhlášku tak, aby bylo nastavení plateb mezi obyvateli domu férovější.

Na kondici stavebního trhu se od loňského podzimu podepsalo hned několik negativních vlivů, ale na objemu výstavby to začíná být znát až s ročním zpožděním. Kvůli setrvačnosti ho tak drahé energie, válkou zpřetrhané dodavatelské řetězce a drahé hypotéky zasáhnou nejtvrději během příštího roku. Se zlevněním stavebních materiálů, které by nižší poptávka normálně vyvolala, však výrobci nepočítají. Naopak například beton může být zhruba o pětinu dražší.