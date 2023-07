Developer hrozí kupcům bytů pokutou 2 miliony korun | e15.cz

Co vám (ne)uteklo

Developer YIT Stavo, který od roku 2017 buduje na Praze 9 nové sídliště známé jako Suomi, využívá při prodeji bytů v lokalitě nestandardních smluvních bodů. Ty klienty zavazují, aby se neúčastnili veřejných řízení týkajících se budoucího rozvoje lokality. Pokud by se přece jen rozhodli využít svá občanská práva, třeba v připomínkovém řízení k návrhu o změně územního plánu, hrozí jim smluvní pokuta dva miliony korun.

To, o čem se v odborných kruzích zatím jen opatrně spekulovalo, se stalo skutečností. Čínský jaderný dozor minulý týden udělil společnosti SINAP dlouho očekávané povolení k zahájení provozu experimentálního „solno-thoriového“ reaktoru v poušti Gobi. Pokud bude experiment úspěšný, může to zcela změnit energetiku a udělat z „jádra“ dostupný a ekologický zdroj i pro země, které ho dosud odmítaly nebo k jeho využívání neměly vhodné podmínky. Jedna věc je ale podle odborníků jistá už dnes. Totalitní Čína se nejen díky tomuto experimentu dostává do čela technologického vývoje v oblasti jaderné energetiky. A ukazuje cestu, o které Západ zatím jen mluví.

V pražském Kongresovém centru probíhá valná hromada společnosti ČEZ. Očekává se schválení dividendy ve výši 145 korun na akcii. Přestože na programu jednání není nic, co by souviselo s případným zestátněním společnosti, většina sálu vyhrazená akcionářům je zaplněná. „Dorazilo jich násobně více než v minulých letech, byť byl v minulých letech covid. Domnívám se ale, že jde o poslední řádnou valnou hromadu,“ řekl minoritní akcionář Michal Šnobr s odkazem na záměr vlády zestátnit ČEZ.

Černochová v Hráčích: „Chtěli mě za prezidentku“

Video se připravuje ... Černochová v Hráčích: "Chtěli mě za prezidentku". A proč spí s telefonem pod hlavou, kolik nás stojí armáda a kde se vzala na svatbě Ovčáčka? • VIDEO hrc, Fameplay Live/Blesk

Zájem firem o sezonní pracovníky oproti loňskému roku trochu ochladl. Podniky nabírají opatrněji, jak ukazují data z pracovních portálů. Zároveň však přibývají noví kandidáti, kteří si kvůli současné ekonomické situaci musejí hledat přivýdělek. V některých oblastech si tak mohou firmy vybírat, což ale neplatí všude, do gastronomie se například po covidu stále nedaří získat potřebný počet zaměstnanců, a to ani brigádně.

České stavební firmy se ocitají v nelehké situaci. Na jedné straně jim inflace zdražuje náklady, na druhé ubývá velkých zakázek, o které by se mohly ucházet. Aby si zajistily dostatek práce do příštích let, začaly podle zjištění E15 v rámci konkurenčního boje přistupovat na ceny, které jsou pro ně často na hraně ziskovosti.

Konečný účet za švédská bojová vozidla pěchoty CV90 i za americké nadzvukové letouny F-35, pokud jejich nákup na podzim schválí vláda, vystaví inflace. Ministerstvo obrany už nyní počítá s tím, že vládou schválená cena za 246 obrněnců ve výši 59,7 miliardy korun může vzrůst o několik miliard. Důvodem je inflační doložka, která je součástí smlouvy se Švédskem. Obsahoval by ji také kontrakt se Spojenými státy v případě, že tamní ceny začnou růst nad obvyklé nižší jednotky procent. Velké armádní zakázky by prodražilo i posílení švédské koruny a dolaru.