Český samořídicí vlak uspěl v prvních testech | E15.cz

„Testovali jsme laserová, kamerová a další čidla na trati z Lovosic do Mostu. Čidla detekují překážky na trati, přejezdech nebo ve volné krajině. Potvrdilo se, že čidla fungují správně, můžeme tak přejít k testům automatizovaného řízení,“ řekl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Společný podnik dotváří také výrobce vlakové elektroniky MSV elektronika nebo dodavatel softwaru iXperta.

Technici AŽD Praha tak nyní nainstalují do vlaku technologie, které mají umožnit přechod z mechanického ovládání plynového pedálu k ovládání elektronickému. „Bude to samořídící plynový pedál,“ vysvětlil Chrdle. Zda se podaří technologii úspěšně vyzkoušet, bude jasné na konci letošního roku. Závěrečné testy u Drážního úřadu mají proběhnout do dvou až tří let.

Náklady na vývoj vlaku financuje především AŽD, a to z vlastních zdrojů. Konsorcium chce využít ale i evropské dotace z programů na vědu a vývoj. „I proto se snažíme spojit s železničním dopravcem, získání dotace by pak bylo snazší,“ uvedl Chrdle s tím, že s budoucím „masovým“ nedostatkem strojvedoucích bude o autonomní vlaky značný zájem. Podle informací deníku E15 již proběhly předběžné konzultace mezi AŽD a Českými drahami.

Mluvčí národního dopravce to nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Autonomní vlaky se jistě jednou stanou realitou. ČD jsou připraveny spolupracovat s každou společností, která se bude vývojem autonomních vlaků seriózně zabývat, například můžeme umožnit provozní zkoušky,“ řekl za ČD Radek Joklík.

Využití vlaků bez strojvedoucích zvažuje i největší soukromý železniční dopravce RegioJet. „Samořiditelné technologie považujeme za budoucnost v dopravě. Už dnes se používají v řadě zemí v systémech metra nebo v různých letištních přepravních systémech. Předpokládáme, že se do budoucna rozšíří i do klasické železniční dopravy. Proto se časem budeme těmito technologiemi zabývat,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Technologii věří i u konkurenčního Leo Expressu. „Vidíme budoucnost autonomního či dispečerského řízení spíše na regionálních trasách s nižším provozem. Sledujeme všechny technologie, které zvyšují bezpečnost a zlepšují ekonomiku provozu a diskutujeme možnosti s výrobci a také akademickou sférou, a to i u autonomních vlaků,“ sdělil mluvčí železničního dopravce Leo Express Emil Sedlařík.

Autonomní vlak z dílny AŽD má být připraven vozit cestující nejdříve v roce 2025, zpočátku má být určen hlavně pro ekonomicky náročné regionální tratě. Provoz vlaků bez strojvedoucích zatím ale neumožňuje legislativa. Výjimkou jsou budoucí samořídící soupravy pražského metra na lince D, se kterými počítá novela zákona o drahách.

Mezi průkopníky automatizované železniční dopravy se již zapsal dopravce v Austrálii, společnost Rio Tinto vozí železnou rudu z dolu Tom Prince do přístavu Cape Lambert na západě kontinentu. Trať měří 280 kilometrů.