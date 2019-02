Ministerstvo dopravy dál trvá na jezu u Děčína, projedná ho vláda | E15.cz

Ministerstvo dopravy nadále prosazuje stavbu vodního jezu u Děčína, který je podle úřadu klíčový pro další rozvoj tuzemské vodní dopravy. Jeho stavba je součástí nové Koncepce vodní dopravy do roku 2023, kterou v pondělí dostane k projednání vláda. Ministerstvo trvá na stavbě vodního stupně i přes negativní ekologické dopady projektu na okolní krajinu.

Podle ministerstva dopravy převažuje v případě děčínského jezu veřejný zájem nad případnými zásahy do okolní krajiny. Ekologové upozorňují, že stavba by byla protiprávní a Česku by hrozily sankce od EU.

Podle ministerstva dopravy je plavební stupeň nepostradatelný pro další budoucnost vodní dopravy v tuzemsku. Měl by výrazně zvýšit splavnost Labe v úseku, který je podstatnou část roku pro lodě uzavřen. Jeho stavbu si dlouhodobě přejí rejdaři.

Stavbu ovšem dlouhodobě brzdí problémy s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu plavebního stupně stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. V této souvislosti loni rozhodovala Správa národního parku České Švýcarsko o stanovení možných kompenzačních opatření. Správa došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat.

Stát se proto pokouší vyjednat u Evropské komise možnost, že by negativní dopady stavby na krajinu kompenzoval v zahraničí. Česko by tak investovalo do ekologie v cizině. Odpověď zatím státní orgány od komise, zda je takové řešení možné, nedostaly.

Ekologové postup ministerstva dopravy kritizují, podle nich je koncepce nezákonná a porušuje tuzemské i evropské zákony. Česku by podle organizace Arnika hrozily vysoké pokuty od Evropské komise nebo odejmutí části peněz z evropských dotací.

„Pokud vláda poruší vlastní zákony, dá nám jasně najevo, že platí jen pro někoho, kdy se mu to hodí. Pro vládu není evidentně důležitá ochrana přírody, ani ekonomické zájmy. Investicí do výstavby jezu u Děčína za pět miliard korun zničí cenné přírodní hodnoty za cenu zcela pochybné návratnosti,“ uvedl Jiří Káňa z Arniky.

Koncepce mimo jiné počítá s plavebním stupněm u Přelouče a modernizací dalších vodních staveb v tuzemsku. Cílem je především navýšit nákladní přepravy na tuzemských řekách. V roce 2017 rejdaři převezli 1 567 700 tun nákladu, meziročně o zhruba 210 tisíc tun méně. Pokles pokračoval i loni.

Plavební stupeň u Děčína patří stejně jako další připravovaný jez u Přelouče do seznamu staveb, na které se vztahuje novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury.