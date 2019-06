Prahu čekají desítky letních výluk, opravy postihnou silnice, mosty i koleje | E15.cz

Kompletní výčet všech prací mohou Pražané nalézt na portálu opravujeme.to. K nejvýznamnějším akcím Technické správy komunikací, která spravuje většinu pražských komunikací, patří oprava Štěrboholské spojky. Velká uzavírka potrvá až do srpna, opravy probíhají ve směru z centra v úseku od nájezdu na Průmyslovou ulici až po výjezd z čerpací stanice MOL. Vysoce vytížená komunikace představuje vůbec nejdražší letní rekonstrukci v hodnotě téměř 200 milionů korun, které půjdou firmám Strabag a Porr.

Od června omezuje řidiče i oprava Vídeňské ulice, která má být hotova do konce září. Práce na silnici za 37,4 milionu korun provádí stavební společnost Eurovia. Další významné opravy plánuje TSK na sjezdu do tunelového komplexu Blanka v ulici V Holešovičkách. Do sjezdu zatéká, dojde proto k celkové opravě. Ty čekají i Strakonickou, kde je po nehodě poškozená vozovka. Kompletně uzavřen bude ve dvou víkendech i Lanový most na Jižní spojce, dojde k zátěžovým zkouškám. Přesný termín zatím nebyl upřesněn.

Výluky tramvají DPP Termín výluky Postižený úsek 29. 6. - 7. 7. Radlická - Anděl 8. 7. - 24. 7. Radlická - Mozartova 8. 7. - 8. 8. Smíchovské nádraží - Lihovar 25. 7. - 1. 8. Budečská - Slovenská 25. 7. - 1. 8. Palackého náměstí (od Palackého mostu) 25. 7. - 25. 8. Podjezd Zahradní Město 2. 8. - 11. 8. Rašínovo nábřeží 10. 8. - 22. 8. Obratiště Spojovací 23. 8. - 25. 8. Náměstí Bratří Synků 26. 8. - 20. 9. Havlíčkova - Těšnov

Omezení na povrchových komunikacích ovlivní i provoz městské hromadné dopravy, pražský dopravní podnik počítá s výlukami metra i tramvají. V případě metra se jedná o týdenní výluku od 29. června na trase C mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání. Zavedena zde bude náhradní autobusová doprava.

Na tuto výluku naváže rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nádražní mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy. „V červnu pak opravíme úsek Vozovna Motol – Sídliště Řepy, poté krátký úsek u Anděla mezi křižovatkou Plzeňská – Nádražní a křižovatkou Plzeňská – Radlická. Na to naváže oprava úseku od křižovatky Plzeňská – Radlická kousek nad Strahovským tunelem po křižovatku Plzeňská – Tomáškova,“ popisuje technický ředitel a člen představenstva DPP Jan Šurovský.

Menší týdenní výluky zaměřené na výměnu kolejí proběhnou na Palackého náměstí či Výtoni. Náklady na opravy si vyhodnocuje DPP až zpětně, řádově by měl účet činit desítky milionů korun.

K dokončení se blíží nejdůležitější rekonstrukce DPP, a to tramvajové trati ve Vinohradské ulici. „Odstranili jsme dva kilometry přestárlé trati, dělala se v roce 1980,“ říká Šurovský. Provoz bude obnoven 29. června.

Aby byly opravy a výluky v Praze do budoucna lépe koordinované, vznikne on-line databázový systém pro všechny městské složky, jako jsou DPP, Pražská plynárenská, Pražská energetická, TSK, Cetin, Pražské vodovody a kanalizace a další. „Děláme rešerši, jak systémy fungují v zahraničí. Z ní vyplyne zadání pro Prahu,“ uvedl Scheinherr.

Magistrát zároveň v příštích dnech vypíše výběrové řízení na nově vznikající pozici komunikačního koordinátora, který bude informovat veřejnost o aktuálním dění v dopravě. „Všichni, kdo omezují plynulost dopravy, musí na odbor pozemních komunikací posílat svůj záměr. Odbor tedy ví o všech omezeních a koordinátor je bude sdělovat veřejnosti,“ doplnil Scheinherr.