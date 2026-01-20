S bateriovými vlaky se v Evropě roztrhl pytel. V Česku přilákaly na železnici více cestujících
- Nasazování bateriových vlaků do provozu roste napříč Evropou.
- V Česku již rok jezdí v Moravskoslezském kraji a zvyšují zájem o cestování po železnici. Do pár let budou jezdit ve velké části regionů.
- Do budoucna bude důležité také snížení jejich ceny.
V posledních týdnech a měsících napříč Evropou rychle narůstá počet míst, kde lze narazit na bateriové vlaky (BEMU) jako alternativu k těm na dieselový pohon. Provoz loni v září zahájili například v Chorvatsku, v německé spolkové zemi Hesensko je nasadili do testovacího provozu minulý měsíc.
Výrobcům vlaků tak rychle přibývají nové kontrakty na dodávky BEMU jednotek. Například plzeňská Škoda Group v prosinci stihla uzavřít hned dvě zakázky. Její vůbec první zakázka na bateriové vlaky v zahraničí míří na Slovensko, kam společnost dodá až 36 bateriových vlaků v hodnotě osmi miliard korun tamnímu státnímu dopravci ZSSK. Jen o pár dní později pak podepsala kontrakt na dodávku 16 jednotek do Lotyšska za téměř čtyři miliardy korun.
Kromě toho Škoda Group loni v září uzavřela kontrakt s RegioJetem na dodání 34 bateriově-dieselových vlaků za devět miliard korun, které budou od prosince 2029 jezdit v severovýchodních Čechách. „Za posledních přibližně 18 měsíců jsme uzavřeli smlouvy na dodávku více než sto vlaků s bateriemi v hodnotě zhruba 25 miliard korun,“ říká místopředseda představenstva Škoda Group Tomáš Ignačák.
Desítky bateriových vlaků prodal v posledních měsících i švýcarský výrobce kolejových vozidel Stadler. „V první polovině roku 2025 prodala společnost Stadler 27 vlaků s alternativními pohonnými systémy. Celkový počet vozidel na celém světě v téže době činil 301, z nichž mnohé jsou již úspěšně v provozu,“ říká prezident správní rady české divize společnosti Zdeněk Majer.
Stadler v poslední době dodal BEMU vlaky mimo jiné do Dánska, Litvy, Německa či Rakouska. V dalších letech vidí potenciál na středoevropském trhu – konkrétně v Česku a na Slovensku. „Zde je hustá železniční síť a jednotky BEMU jsou jednoznačně nejlepší volbou pro příměstskou a regionální dopravu na tratích, které jsou pouze částečně elektrifikované,“ dodává Majer.
Škoda Group se chce zaměřit na trhy s vysokým podílem neelektrifikovaných tratí, kde je podle ní zároveň silná politická a ekonomická motivace k přechodu na bezemisní dopravu. „Do budoucna tak vidíme výrazný potenciál kromě již relativně rozvinutých trhů střední a západní Evropy také v regionech jižní a východní Evropy včetně Balkánu, kde se nyní BEMU stávají velkým tématem,“ uvádí Ignačák.
Rostoucí zájem o cestování vlakem
V Česku zatím jezdí bateriové vlaky pouze v Moravskoslezském kraji, kde jsou čtyři jednotky v provozu od konce roku 2024 a obsluhují trať z Ostravy přes Studénku a Štramberk do Veřovic. Vlaky provozované Českými drahami, které dodala Škoda Group, stihly za tu dobu najezdit přes 700 tisíc kilometrů, z toho polovinu čistě v bateriovém režimu.
„Ukazuje se, že bateriové jednotky jsou pro vybrané regionální tratě skvělým řešením. Zvyšují efektivitu provozu a zároveň umožňují nabídnout cestujícím přímé linky tam, kde to dříve nebylo možné a bylo nutné přestupovat mezi elektrickým a motorovým vlakem. Vlaky prokázaly spolehlivost i v náročných zimních podmínkách,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Jednotky RegioPanter jezdící v Moravskoslezském kraji jsou na jedno nabití schopné ujet až 80 kilometrů. Zároveň jsou schopné se nabíjet buď během jízdy na elektrifikovaných tratích díky troleji, nebo při jízdě na baterie pomocí rekuperace energie při brzdění vlaku.
Podle Českých drah navíc po jejich nasazení vzrostl na mnoha spojích počet cestujících až o 20 procent. Dopravce si to vysvětluje tím, že nové jednotky nabízejí komfortní cestování, jsou bezbariérové, mají vestavěné nabíječky u sedadel či palubní Wi-Fi. „Jednou z výrazných výhod je také znatelně tišší provoz, který ocení nejen cestující, ale i obyvatelé oblastí v blízkosti železniční trati,“ dodává mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
Moravskoslezský kraj tak plánuje flotilu bateriových vlaků rozšířit. Do dvou let by zde mělo začít jezdit dalších 15 jednotek. Peníze na ně získal také od Ministerstva životního prostředí (MŽP) z Modernizačního fondu. Celkem je v něm na nákup bateriových vlaků pro kraje 15 miliard korun, Moravskoslezský kraj z toho získal přes 2,6 miliardy.
Bateriové vlaky po celé republice
Pro zvýšení počtu bateriových vlaků v Česku je zásadní, kolik jich pořídí jednotlivé kraje v rámci soutěží na nová vozidla. Mnoho z nich by BEMU jednotky chtělo mít v následujících několika letech, část regionů na ně získala dotace právě z Modernizačního fondu. Například Zlínský kraj plánuje pořídit sedm BEMU jednotek, které nasadí postupně od prosince 2029 v rámci nově vysoutěžených smluv s drážními dopravci.
Téměř dvě miliardy korun získal od MŽP také Ústecký kraj. Pořídí díky nim celkem 16 bateriových vlaků, které začnou jezdit nejpozději v roce 2032. Provoz BEMU jednotek plánují například i Plzeňský a Pardubický kraj nebo Vysočina, které rovněž získaly od ministerstva dotaci. Nejpozději v roce 2030 vyjedou bateriové vlaky i na jihu Moravy.
Středočeský kraj společně s Prahou nyní připravují veřejnou zakázku na dopravce, který by od prosince 2029 zajistil provoz asi jedenácti bateriových souprav na trase Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš. Stejný počet začne od roku 2030 jezdit také v Olomouckém kraji. Bateriové vlaky by mohly v budoucnu vyjet i v Libereckém kraji, který je však zatím limitovaný tím, že nemá jako jediný kraj elektrifikovaný ani jeden kilometr tratí. BEMU jednotky by uvítali i na Karlovarsku.
Vyšší cena než za diesel
Bateriové vlaky jsou v současnosti stále dražší alternativou k dieselovým soupravám. Snížení jejich ceny v následujících letech tak bude důležité. Podle Majera je scénář podobný jako před několika lety v případě elektromobilů.
„Tyto vlaky nyní potřebují podporu, aby se tento segment dostal na úroveň, kdy se technologie stane levnější. I zde můžeme vidět historickou paralelu s elektromobily, které jsou dnes díky svému rozvoji a rostoucímu počtu cenově srovnatelné s vozidly s tradičními pohony. Stojíme tedy před výzvou optimalizovat výrobní a finanční náklady bateriových pohonů, čehož bude dosaženo zajištěním vyšších objemů prodeje, které stabilizují trh,“ vysvětluje.
Současnou vyšší cenu bateriových vlaků potvrzuje i Ignačák. „Je to dáno zejména cenou bateriových technologií. Z dlouhodobého pohledu však bateriové vlaky vycházejí výrazně lépe z hlediska celkových nákladů na provoz, protože mají nižší energetické i servisní náklady a přinášejí environmentální benefity, které jsou pro naše zákazníky stále důležitější,“ popisuje.
Škoda Group se chce podle něj v oblasti BEMU jednotek do budoucna zaměřit na další technologický vývoj, zejména na práci s provozními daty, zdokonalování energetického managementu, zvyšování spolehlivosti a rozvoj vzdálené diagnostiky a bezpečnostních systémů.