Statisíce lidí na odpočinku s důchodovým připojištěním čeká zásah do jejich finančních plánů. Podle Asociace penzijních společností ztratí už od července v rámci novely zákona pro rozvoj kapitálového trhu nárok na státní příspěvky k měsíčním úložkám. O bonus přijdou i ti, kteří k polovině příštího roku nezavrší nejnižší možnou dobu spoření a s ukládáním peněz skončí. Ministerstvo financí se odvolává na stanoviska odborníků, kteří původně navrhovali ještě tvrdší postup. Změny paragrafů už schválila Poslanecká sněmovna, nyní je posoudí Senát.

Hotel Olympik. To je možná to jediné, na co si Pražané vzpomenou, když mají popsat oblast karlínské Invalidovny. Nepříliš atraktivní území mezi vzkvétající částí Karlína a poněkud méně vzkvétající Palmovkou dnes davy návštěvníků zrovna neláká. To by mohl do několika let změnit mohutný stavební rozvoj ze strany soukromníků, státu a města. Vzniknout tu mají stovky nových bytů, kanceláře, školy i nové kulturní centrum v historické budově Invalidovny, po níž celé území nese dnes své jméno.

S velmi rychlým propadem hodnoty se musejí smířit všichni, kdo si v posledních pěti letech pořídili nový čistě elektrický vůz. Jak se ukazuje, trh se do značné míry nasytil a poptávka po ojetých e-vozech, kterých je k mání stále více, značně ochabla. Zjištění vyplývající z globální studie analytické společnosti iSeeCars se potvrzují i na českém trhu. Kdo například pořídil Škodu Enyaq v roce 2021 a nyní ji prodává, musí se smířit s propadem ceny téměř o polovinu. O desítky procent levněji než dříve lze pořídit ojeté elektromobily většiny značek, a to dokonce ve srovnání už s loňským rokem.

Antimonopolní úřad mění svou strategii, jejímž prostřednictvím bojuje proti obchodním kartelům. Souvisí to i s tlakem Evropy na to, aby lépe fungoval unijní vnitřní trh. Ve zkratce řečeno: Úřad předsedy Petra Mlsny bude cílit daleko více na velké ryby a naopak menší prohřešky bude řešit bez sankcí nebo klidně i mimo správní řízení. Výsledkem má být méně případů na stolech kontrolorů, ale větší suma vybraných pokut.

Z(a)tracená čísla: Blaničtí rytíři penzijního spoření vystoupili z hory

Z(a)tracená čísla: Blaničtí rytíři penzijního spoření vystoupili z hory. Mávají DIPkem, zbývá ho jen nabrousit • e15

Pokud chcete pomoci českým mladým a nadějným firmám, zjednodušte zavedení zaměstnaneckých akcií. Tuto větu slýchali politici od lidí ze startupového světa roky. Ale novela zákona, která na požadavek reagovala a kterou poslanci schválili letos v listopadu, je pro startupisty zklamáním. „Ačkoliv byl záměr politiků asi dobrý, výsledná forma návrhu nebude pro startupy použitelná,“ shrnuje postoj části komunity partner investičního fondu Presto Ventures Milan Lupač.

Firma s pětisetkorunovým základním jměním, která může mít pod palcem až půl miliardy korun od drobných investorů. To vše bez jakékoli regulace a dohledu. Bonusem pak může být nedohledatelný majitel. Tak v Česku funguje prakticky neviditelná část trhu investic nechvalně známá jako „patnáctkové fondy“. Jejich řady v listopadu alespoň částečně provětrala Česká národní banka. Ze seznamu správců těchto kvazifondů, které v zemi zcela podle své vůle spravují miliardové majetky, smazala patnáctku firem, které ignorovaly i svou jedinou zákonnou povinnost. Totiž jednou ročně poslat ČNB stručný report. Jde o druhou masivnější „probírku“ šedých fondů na trhu za poslední rok.

Železniční dopravci očekávají, že trakční elektřina, kterou pro ně nakupuje Správa železnic, značně podraží. Jelikož by pouhé zvýšení cen za dopravu na pokrytí o desítky procent dražší energie nestačilo, dopravci kvůli tomu částečně urychlují nákup modernějších vlaků. A to takových, které mají nejen efektivnější provoz, ale také schopnost vyrábět elektřinu rekuperací a vracet ji do sítě.