Barvu svých bot měl rád natolik, že jednu zaslal do továrny na jih Anglie, aby zde Rolls-Royce zhotovil interiér rodícího se vozu v přesně téže barvě. S druhou botou z páru si to pak přijel osobně zkontrolovat. Zatímco ve všech ostatních automobilkách by takové požadavky klienta považovali za bizarní, v Rolls-Roycu nestačí ani k pozdvihnutí obočí. „Tento rok je zatím náš nejúspěšnější od roku 2016, co v Česku prodáváme vozy Rolls-Royce,“ říká Karel Kadlec, jenž za dvacet let vybudoval velkou dealerskou skupinu CarTec Group. Ta je jediným dealerem vozů Rolls-Royce v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zároveň je největším dealerem BMW v Česku a prodává i auta značky Mini.

První banky začaly snižovat úrokové sazby u hypoték. Nejvýznamnější pokles oznámila Moneta Money Bank, následovaná Air Bank a Raiffeisenbank. Komerční banka mírně upravila úrokové sazby již se začátkem prosince.

VIDEO: Blaničtí rytíři penzijního spoření vystoupili z hory

Evropský trh distributorů solárních komponent zažívá turbulentní pololetí. Většina z nich je podle zakladatele společnosti SolSol Radka Orsága ve ztrátě. Příčinou jsou rekordně nízké ceny panelů, které jsou výsledkem konkurenčního boje čínských výrobců. Nejvíce na současné situaci podle Orsága vydělávají koncoví investoři do solárních parků nebo fotovoltaik na střechy firemních budov. „U velkých komerčních instalací mohou být náklady na výstavbu meziročně i o pětinu nižší,“ říká Orság.

Místo speciálních útočných aut pro výsadkáře, jejichž nákup před necelým půlrokem zarazil antimonopolní úřad, chce armáda už příští rok získat první z více než osmdesáti moderních vozidel pro ženisty. Ta přitom dosud nepatřila k technice, kterou ministerstvo obrany řadilo na první příčky. Překvapivou změnu obsahuje návrh nové Koncepce výstavby Armády České republiky (AČR) do roku 2035, kterou na svém středečním jednání schválila vláda. Tuzemské firmy volají po domácím a nikoliv zahraničním řešení, které je údajně ve hře.

Polský prodejce nápojů Maspex kupuje karlovarskou Becherovku, která dosud patřila francouzské firmě Pernod Ricard. Součástí obchodu je i prodej souvisejících aktiv, včetně závodu v Karlových Varech. Oznámily to obě společnosti, výši transakce neuvedly. Smlouvu o prodeji podepsaly dnes. Dokončení obchodu se očekává do konce června 2024.

Pád ostravské huti Liberty do těžkých potíží pražskými politickými kruhy zatím moc nehýbe. Měl by. Nejen že jde o šest tisíc míst přímo v podniku a další desetitisíce v navazujících firmách a firmičkách, ale také o miliardy korun nás všech daňových poplatníků.