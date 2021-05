James Bond se hlásí do služeb Jeho Výsosti Jeffa Bezos | E15.cz

Amazon koupil studio MGM a na videotéce Prime Video již nejspíš brzy uvidíme všechny Bondovky. Co stojí za úspěchem agenta 007, který neustále mění obleky i tváře? A kolik vlastně peněz svým pánům za desítky let vydělal? Přečtěte si nevšední story hrdiny, který neustále umírá a znovu se rodí, aby zachraňoval svět.

Mohlo by jít o jednu z transakcí roku 2021. Internetový gigant Amazon jednoho z nejbohatších mužů planety Jeffa Bezose koupí za téměř 8,5 miliardy dolarů kdysi největší a nejzářivější hollywoodské studio MGM. To sice především ve třicátých letech zaznamenalo mimořádné úspěchy a má na kontě i komerčně nejvýnosnější film všech dob (Jih proti Severu, který jen v USA při započtení inflace utržil téměř dvě miliardy dolarů), ale v posledních letech spíše skomírá.

Nad vodou MGM drží zejména úspěšná televizní divize (Fargo, Příběh služebnice) a pak zejména bohatý katalog čítající kolem čtyř tisíc filmů, desítky tisíc postav a příběhových linií, které bude Amazon moci využívat pro svou videotéku Prime Video. Velmi dobře si tohoto potenciálu zjevně byl vědom i zakladatel a nedávno odstoupivší CEO Amazonu Jeff Bezos, který na konferenci akcionářů akvizici studia obhajoval.

"Těšíme se na to, že rozsáhlý katalog MGM značně přetvoříme a rozvineme. Myšlenka té akvizice je vskutku jednoduchá: MGM má velký katalog původních děl a duševního vlastnictví. S talentovanými lidmi v MGM a Amazon Studios tento základ dokážeme adaptovat na 21. století. Nejvíc na tom vydělají lidé milující silné příběhy."

Zlatým vejcem MGM pak je bezesporu podíl na filmové franšíze James Bond, jejíž titulní hrdina se tak trochu stal symbolem obří akvizice. James Bond se sice částečně přihlásil do služeb Jeffa Bezose, ale je to celé trochu zamotanější.

Amazon nebude mít nad franšízou Jamese Bonda jako takovou stoprocentní vliv, ale získal práva na hotové filmové hity. Hlavním majitelem filmového Bonda totiž stále je společnost Eon Productions a její mocní bossové Barbara Broccoli a Michael G. Wilson. Právě oni rozhodují, jaké Bondovky ve skutečnosti budou, kdo bude příští představitel agenta 007, když Daniel Craig s 25. filmem série skončí, a také kde budou filmy vysílány. Ostatně krátce po oznámení akvizice studia MGM Amazonem vydali šéfové Eonu jasné stanovisko: "Jsme odhodláni pokračovat v točení Bondovek pro globální kinotrh." Tedy filmy nezačnou vznikat jako exkluzivní obsah videotéky Amazon Prime Video, byť se na této streamingové službě nejspíš objeví všechny dosavadní bondovky a budoucí filmy na ní poputují z kin přednostně dříve než kamkoli jinam.

Jak moc je vlastně 007 populární, kolik celý tento fikční svět vydělal peněz a co vlastně vězí za úspěchem Jamese Bonda?

Born on November 11

Kdo vlastně je Bond? Jde o agenta britské tajné služby známé pod zkratkou MI6, která operuje po celém světě a bojuje proti mezinárodnímu terorismu. Jeho označení 007 napovídá, že má v mimořádných případech povoleno zabít bez posvěcení nadřízených, což ostatně poměrně často činí. Má rád ženy a ony mají rády jeho, přesto není ženatý a kdybychom to chtěli nějak psychologizovat, má k ženám poměrně dost komplikovaný vztah, zvláště když mu většina vyvolených umírá v náručích.

Podle literárních vědců se narodil 11. listopadu, ale rok narození už tak jistý není. Část z nich uvádí, že to je rok 1920, část zase 1921. Stejně tak jeho původ byl dlouho předmětem spekulací, až po premiéře první Bondovky Dr. No, kde jej ztvárnil Sean Connery se svým skotským přízvukem, dopsal Ian Fleming svému životnímu dílu skotské kořeny.

Jak si Bonda představit, pokud byste jej neměli spojeného s určitým obličejem konkrétního herce, napovídá první literární Bond Girl Vesper Lyndová v první knižní Bondovce Casino Royale: "Připomíná mi Hoagyho Carmichaela (v té době populární americký zpěvák - pozn. red.), ale je na něm cosi chladného a krutého." Právě mix Carmichaela a sebe samého pak měl při psaní prvních Bondovek v první polovině padesátých let Ian Fleming.

Jinak je ale Bond spíše než postavou mixem dokonalých atributů, které se na něj lepí s každým dalším dílem, v němž se objeví. Když se řekne Bond, vybaví se vám slavný drink ("protřepat, nemíchat"), hraní karet (nikoli poker, ale baccarat), obleky, auta (Aston Martin s čestnými výjimkami), slavné technologické vychytávky od vědeckého pracovníka MI6 známého pod přezdívkou Q, Bond Girls... a pak samozřejmě kultovní hláška "Bond, James Bond", která zazní poprvé v Dr. No.

A připomeňme, že tyto motivy se neustále vracejí, obměňují, tvůrci si se svým publikem a jejich miláčkem neustále hrají.

Dokonalá fikční postava

James Bond je totiž vlastně dokonalá fikční postava. Diváci jsou jím fascinováni, protože prožívá napínavá dobrodružství. Každému problému se umí postavit a vyřešit jej buďto šarmem, důvtipem, silou nebo násilím. Navíc je výsostným individualistou a na rozdíl od jiných obdobných postav (například Ethan Hunt z Mission: Impossible v podání Toma Cruise) většinou v akci nepotřebuje tým. Jako samotář stojící absolutnímu zlu jej tak čtenáři, diváci či posluchači vnímají jako archetyp dobra, což se ovšem například v novodobých Bondovkách s Danielem Craigem komplikuje.

James Bond a jeho tvůrci se pak mimořádně dobře inspirovali u komiksových superhrdinů. Nejde o jeho "nesmrtelnost" v prvním plánu. Jde spíše o jeho nesmrtelnost a schopnost adaptovat se vždy na nové požadavky publika. Stejně jako u marvelovských hrdinů tak jednou za čas dochází k úmrtí Bonda a jeho zmrtvýchvstání v podobě nového představitele titulní role. A s ním přichází také nový Bond, lépe odpovídající potřebám současného publika. Díky tomu tak všichni znají agenta 007, ale každý má trochu jiného a svého vlastního podobně jako tomu je třeba u Spider-Mana.

Právě filmoví Bondové se stávají určitým etalonem celého fikčního světa. Až k dnešnímu dni vzniklo 24 oficiálních Bondovek (pětadvacátá, nazvaná Není čas zemřít, je sice již déle než rok hotová, na svou premiéru však stále čeká kvůli protipandemickým opatřením po celém světě). A titulní roli ztvárnilo celkem šest představitelů. Vše odstartoval Sean Connery, který do velké míry určil, jak si Bonda bude pamatovat ještě hodně generací. Další představitelé sice postavě vtiskli určitou osobitost, Conneryho Bond je však etalonem, k němuž se všichni vztahují či vůči němuž se vymezují.

Přitom co se příběhů týče, Conneryho Bond je z dnešního pohledu možná tím nejméně zajímavým - jedná se o velmi stereotypizovanou podívanou reflektující bipolární svět. A tak tomu vlastně bylo ještě u mnoha dalších Bondů. Až Pierce Brosnan a zejména Daniel Craig Bondovky adaptovali na realitu po rozpadnutí světa studené války. A "craigovky" pak navíc diváky vedle globálního terorismu vystavují ještě zpochybňování samotných základů bondovského mýtu, jak se jej předchozí filmy snažily ustavit. (Osobně si myslím, že právě proto poslední Bondovky tak rozdělují diváky, nikoli kvůli vzezření Daniela Craiga, jak se snaží tvrdit.)

Miliardy sem, miliardy tam

Filmová franšíza James Bond i díky schopnosti adaptovat se vždy na nové podmínky a měnící se svět, je v současnosti šestou nejúspěšnější filmovou řadou všech dob. Dosavadních 24 oficiálních snímků utržilo více než sedm miliard dolarů (při zohlednění inflace se odhaduje, že by to mohlo být kolem 18 miliard dolarů) a do Harryho Pottera před 15 lety a zejména rozpoutání šílenství kolem Marvelu byl Bond nezpochybnitelným vládcem kin.

Zde se podívejte na dvojici tabulek, která ukazuje úspěch jednotlivých Bondovek. Nejprve začněme srovnáním hrubých globálních tržeb bez zohlednění inflace, na němž se ukazuje, jak zdražují vstupenky, ale také to, jak poslední snímky odpovídají potřebám globálního publika.

Skyfall ($1,111 miliardy) Spectre ($879,6 milionu) Casino Royale ($594,4 milionu) Quantum of Solace ($591,7 milionu) Die Another Day ($431,9 milionu) The World is Not Enough ($361,7 milionu) GoldenEye ($356,4 milionu) Tomorrow Never Dies ($339,5 milionu) Moonraker ($210,3 milionu) For Your Eyes Only ($195,3 milionu) The Living Daylights ($191,2 milionu) Octopussy ($187,5 milionu) The Spy Who Loved Me ($185,4 milionu) Live and Let Die ($161,8 milionu) Licence to Kill ($156,2 milionu) A View to a Kill ($152,6 milionu) Thunderball ($141,2 milionu) Goldfinger ($124,9 milionu) Diamonds Are Forever ($116 milionů) You Only Live Twice ($111,6 milionu) The Man with the Golden Gun ($97,6 milionu) On Her Majesty’s Secret Service ($82 milionů) From Russia With Love ($78,9 milionu) Dr. No ($59,6 milionu)

V následující tabulce pak najdeme trochu jiný žebříček. Jedná se o úspěch jednotlivých filmů v severoamerických kinech, jejichž tržby jsou přepočtené podle cen vstupenek roku 2020. Najednou vidíme, že snímky s Danielem Craigem rozhodně nedominují, nejvýše se z nových Bondovek umístilo fantastické drama Skyfall (3. příčka) a následuje až na desáté pozici Casino Royale. Naopak na vrcholných příčkách se objevuje dvojice z nejmilovanějších Bondovek Thunderball a Goldfinger z let 1964 a 1965, kdy se Conneryho pojetí Bonda dostalo na absolutní vrchol popularity.

Thunderball ($590 milionů) Goldfinger ($514,7 milionu) Skyfall ($358,3 milionu) You Only Live Twice ($336,4 milionu) Moonraker ($262,5 milionu) Die Another Day ($259,6 milionu) Tomorrow Never Dies ($255,8 milionu) From Russia With Love ($249,8 milionu) Diamonds Are Forever ($248,8 milionu) Casino Royale ($239,5 milionu) The World is Not Enough ($234,1 milionu) GoldenEye ($229,3 milionu) Spectre ($222,4 milionu) Quantum of Solace ($219,7 milionu) Octopussy ($202 milionů) The Spy Who Loved Me ($196,8 milionu) Live and Let Die ($187,3 milionu) For Your Eyes Only ($184,7 milionu) Dr. No ($177,1 milionu) On Her Majesty’s Secret Service ($150,3 milionu) A View to a Kill ($132,8 milionu) The Living Daylights ($122,7 milionu) The Man with the Golden Gun ($105,1 milionu) Licence to Kill ($81,8 milionu)

Bonda číst, vidět, slyšet...

James Bond však "nevydělal" "jen" sedm miliard, co vynesly filmy. Bond je totiž dostupný téměř v jakékoli prodatelné podobě. Samozřejmostí a základem stále zůstávají knihy. Těch již vznikly desítky a po Ianu Flemingovi (ten napsal 12 románů a dvě knihy povídek) v psaní příběhů 007 pokračovala rovná desítka autorů, mnoho z nich jsou mimořádně slavní a úspěšní autoři (Jeffery Deaver, William Boyd, Anthony Horowitz). Držitelem prestižní licence je společnost Ian Fleming Publications, která vybírá autory příštích děl, nakládá s právy a přeprodává licence například pro komiksová zpracování.

Adaptace Bonda však vedle filmu najdeme také v televizním prostředí, dříve populárních (a nyní se opět vracejících do módy) rozhlasových her, komiksů a počítačových her. Mimochodem co se komiksových Bondovek týče, zde najdeme také nenápadnou českou stopu. Komiksový strip s Jamesem Bondem vznikal pro Daily Express již od roku 1958. Tehdejším ilustrátorem byl John McLusky, jehož v roce 1966 vystřídal jistý Yaroslav Horak. Ten se sice narodil v Číně, ale byl potomkem českého otce a ruské matky. Mimochodem, bondovské komiksy tvořil až do roku 1984 a pokud si vybavíte nějaký starší komiksový obrázek s Jamesem Bondem, velmi pravděpodobně bude právě od Horaka, který loni na podzim zemřel.

Ale zpět k bondovské ekonomice. Podobně jako u Simpsonových či Přátel se i u Bonda vždy každý ptá, kolik vlastně daná franšíza vydělala. Podle kvalifikovaných odhadů v roce 2015 byly celkové tržby téměř 20 miliard dolarů. K současnosti by to tak mohlo být již kolem 25 miliard dolarů.

Uvidíme, jak se bude Amazonu dařit slavné jméno vytěžovat (v horším případě) či skutečně posouvat dál a adaptovat je pro potřeby 21. století (v lepším případě). Každopádně bude zajímavé tento vztah sledovat.