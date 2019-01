„Bojovat za Apple Store pro naše lidi.“ Spotřebitel tam ale iPhone výhodněji nenakoupí | E15.cz

Premiér Andrej Babiš ohlásil záměr „přivést“ do Prahy Apple Store. Co by tuzemským spotřebitelům přinesl v porovnání s ostatními typy prodejen? Levnější iPhony čekat nelze, přidanou hodnotu přesto Apple Store nabízí. Čtěte, kde všude lze produkty s jablkem ve znaku koupit a jak se jednotlivá prodejní místa liší.

Apple v České republice funguje již po dlouhá léta. I když zde nemá jedinou svou fyzickou prodejnu, směle lze nakupovat v jeho e-shopu Apple Online Store. V něm zákazníci najdou všechny aktuální produkty, informace o poskytovaných službách ale i poměrně obsáhlou podporu. Vše je přitom lokalizované do češtiny.

Veškeré reklamace je ale třeba řešit přes telefonickou linku, která spotřebitele s největší pravděpodobností odkáže do nejbližšího autorizovaného servisu. Využít lze i těchto stránek, výsledek je ale stejný. V případě Apple Storu by mohli uživatelé odnést produkt přímo do něho.

Apple Store – koncept stylové prodejny

Apple své kamenné obchody staví kvůli návratnosti investice jen v místech s vysokou koncentrací populace. A protože je Česká republika relativně malou zemí, je to důvod, proč zde jeho Apple Store ještě není. Ani turisticky nejexponovanější místa totiž nedosahují takového ruchu, jaký společnost žádá. I kvůli tomu se například taková Vídeň dočkala teprve loni.

Na konceptu, ze kterého vycházejí všechny obchody společnosti, se původně podílel i Steve Jobs. Ty tak nevynikají jen svým charakteristickým vzhledem, ve kterém se mísí přírodní prvky s těmi moderními, ale i speciálním koutkem pro řešení technických či jiných problémů s výrobky Apple. To je nazýváno Genius Bar. Jedná se o typický znak všech Apple Storů, který je pro všechny zákazníky zdarma.

V obchodech Apple Store se ale pořádají i vzdělávací programy a tematické večery, které společnost nazývá Today at Apple. Vystupují v nich mimo jiné umělci vyprávějící zákazníkům o tom, jak zrovna jim produkty společnosti pomáhají v jejich práci.

Kdo chce Apple Store navštívit osobně, kromě zmíněné Vídně je ten nejbližší v německých Drážďanech. Zajet si ale může i do Paříže na Champs-Élysées nebo do Covent Garden v Londýně. Kompletní seznam více než 500 obchodů je zde.

Apple Store a jeho (ne)výhody

Je třeba zmínit, že ani případné otevření Apple Store v Praze časnější uvedení produktů na tuzemský trh nepřinese. Apple má celý svět rozdělený do několika vln, a do nich pak distribuuje své produkty podle přesně danéh o plánu. Nehledě na to, o jaký typ prodejny se jedná. Rozdíl však může být v počtu kusů a dostupných variant daného produktu. Autorizovaní distributoři mohou dostat jen jednu paměťovou variantu a dvě barvy nového iPhonu, Apple Store by měl nabízet více.

Ceny v Apple Store

Cenovky kamenného obchodu Apple Store odrážejí ten internetový. Když se zájemce podívá, kolik aktuálně stojí nejnovější počítač MacBook Air, který společnost představila na podzim roku 2018, zjistí cenu 35 990 korun s DPH v základní konfiguraci. Protože se jedná o novinku, tu samou částku zaplatí kupec i u ostatních prodejců.

Jiné to ale může být se staršími zařízeními. Vysloužilý MacBook Air, který předcházel loňskému modelu, se dá u Applu pořídit za 30 990 korun s DPH. Jiné typy autorizovaných prodejů si ale mohou dovolit jít až o pět tisíc níže. Podobné to je se všemi produkty společnosti, iPhony nevyjímaje.

Navíc Apple obvykle neposkytne žádnou slevu, pokud lidé nenakupují například v akci Back to School. Ušetřit spotřebitelé mohou však také při akci Black Friday, avšak to pouze v podobě poukázek na další nákup. Ostatní prodejci si nicméně slevy dovolit mohou, podobně jako přihodit k nákupu příslušenství navíc.

Kam se vydat pro iPhone

Aby však Apple dostal své produkty do širší distribuční sítě fyzicky i tam, kde Apple Store dosud není, využívá místní autorizované prodejce. Ti se liší svým označením. Existuje Apple Premium Reseller (APR), Apple Authorized Reseller (AAR) i tzv. Apple Shop. Dle rozdílného značení je rozdílný i rozsah požadavků, které Apple na distribuční kanál má, a také rozsah poskytovaných služeb.

Apple Premium Reseller (APR)

APR obchody jsou „nejvyšší“ distribuční sítí společnosti mimo ta místa, kde nabízí svůj Apple Store. Dle toho ale také musí splňovat přísná kritéria, která nastavila sama americká společnost. Takový prodejce splňuje stanovený obrat, má patřičný prostor k prezentaci produktů Apple, zázemí pro zaměstnance ale i školicí prostory a prodejce s nejvyšší možnou certifikací.

Všechny tyto obchody, i když spadají pod různé prodejce, mají v maximální míře stejný design i výbavu. Ta má samozřejmě vycházet ze vzhledu klasického obchodu Apple Store. Některé nabízejí i svůj servis, takže zákazníky neženou za žádnou třetí stranou. APR obchody nesou například název iSetos, iStores, iStyle či iWant.

Apple Authorized Reseller (AAR)

AAR prodejny už nemusí splňovat požadovaný obrat, stejně tak nemusejí mít unifikovaný vzhled, ani maximálně proškolené zaměstnance. Tyto prodejny totiž obvykle fungují jako velké řetězce zaměřené na prodej elektroniky. Pro produkty společnosti Apple tak mají vyhrazený speciální kout, ale všude kolem se nacházejí ostatní značky. Reklamace zde probíhá klasickým způsobem, kdy daný řetězec odešle produkt do servisu. AAR obchody jsou například Datart, Electroworld či Euronics.

Apple Shop

Apple Shop se pak nachází mezi oběma výše zmíněnými certifikacemi. Jedná se o obchodní místa, která musí splňovat jednotný vzhled (jako APR), musí mít proškolené prodejce (jako APR), ale zároveň mohou prodávat i produkty ostatních značek – to samozřejmě odděleně (jako AAR). Reklamace zde probíhá stejně jako u AAR. Apple Shop je například prodejna Alza v Holešovicích.

Autor je šéfredaktor magazínů Appliště a iPhonefoto