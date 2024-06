Peking dal tento týden najevo, že se nehodlá jen tak smířit s unijním záměrem uvalit dodatečná cla na import čínských elektromobilů. Zahájil vyšetřování možného dumpingu ze strany dovozců vepřového z EU a další kroky ještě mohou přijít. Asijská velmoc by se mohla zaměřit i na evropská auta, luxusní zboží, další zemědělské produkty a alkohol. Svůj postup však musí pečlivě vážit, jelikož je silně závislá na vývozu zboží do sedmadvacítky.

Brusel nedávno oznámil, že je kvůli čínským vládním subvencím připraven od 4. července zavést dodatečná cla na elektromobily dovezené ze země ve výši až 38,1 procenta. Peking se nejspíš snaží tarify na poslední chvíli odvrátit, a tak hrozí obchodními restrikcemi na vepřové, které by dopadly zejména na Španělsko, Dánsko a Nizozemsko. Celkově unijní země loni do Číny vyvezly tento druh masa v hodnotě téměř tří miliard eur.

Čínští konzumenti vepřového jsou nenahraditelní

Vyšetřování sice nejspíš potrvá rok, avšak Madrid, který společně s Paříží patřil mezi největší podporovatele tarifů na čínské elektromobily, se hrozby zjevně zalekl. Už Peking ujistil, že bude v rámci EU hledat kompromis, který by zabránil obchodním sporům a zároveň ochránil trh před nekalými praktikami. „Stejně jako nemůže dojít k obchodní válce, nemůže dojít ani k dotačnímu závodu,“ řekl španělský ministr hospodářství a obchodu Carlos Cuerpo.

Jen Španělsko vyvezlo loni do Číny vepřové za 1,2 miliardy eur. Chov prasat přitom v některých regionech v poslední dekádě výrazně rostl a stal se pilířem místních ekonomik s navazujícími odvětvími. Jeho rozvoj poháněla právě čínská poptávka. Nemožnost vyvážet do Číny, která odebírá i části zvířat jako uši, rypáky a nožičky, o které zákazníci jinde nemají zájem, by však tvrdě dopadla i na další země.

„Úplné pozastavení vývozu vepřového masa z EU do Číny by bylo noční můrou pro dodavatelský řetězec vepřového masa s důsledky pro celou EU,“ varoval podle Reuters Justin Sherrard z nizozemské Rabobank. Nalezení alternativních trhů by podle něj nějakou dobu trvalo a navíc by se stejně zřejmě podařilo udat jen svalovinu. Čína by náhradu za evropské dodavatele patrně hledala v Jižní Americe, Rusku, případně ve Spojených státech.

Celkově jde do Číny přes šest procent unijního agrárního vývozu, což z ní činí po Británii a USA třetího nejvýznačnějšího obchodního partnera v tomto odvětví. V klidu tak teď nejsou ani unijní vývozci dalšího zemědělského a potravinářského zboží.

Čínské firmy zřejmě požádají o prošetření subvencí, týkajících se dovozu některých mléčných produktů z Evropské unie. Tento vývoz ze sedmadvacítky do lidnaté asijské země loni dosáhl 1,7 miliardy eur a unie tak byla po Novém Zélandu největším čínským zdrojem zboží z mléka. Restrikce by se dotkly zejména Nizozemska, Francie, Německa a Irska.

Francouzští výrobci koňaku jako rukojmí

Odveta Pekingu může brzy dopadnout i na další zboží. V lednu zahájil vyšetřování evropské brandy, což už tehdy nejspíše souviselo s aktivitou Paříže ohledně cel na čínská elektroauta. Většina evropské brandy mířící do Číny má totiž francouzský původ. Tamní média nyní uvedla, že by se na ni od srpna mohla vztahovat cla.

Koňakové odvětví, které do asijské velmoci loni prodalo 61,5 milionu lahví, už vyjádřilo značné obavy. „Máme pocit, jako bychom byli rukojmí v záležitostech, které s námi nemají absolutně nic společného,“ řekl webu Politico představitel odvětví Raphaël Delpech.

Spekuluje se i o tom, že Čína může uvalit odvetná cla také na francouzské a italské luxusní zboží, kosmetiku, víno, čokoládu nebo nábytek. Obzvláštní strach pak mají na čínském trhu velmi závislé německé automobilky.

S vysvětlením, že usiluje o snížení uhlíkových emisí, by Peking mohl zvýšit tarify u aut s objemnějšími spalovacími motory, dovezenými z EU. „Mohli bychom se velmi rychle střelit do nohy,“ varoval podle Deutsche Welle před zavedením cel na čínské elektromobily šéf BMW Oliver Zipse.

Peking má v krajním případě i další, zcela opačné páky. Už dokázal, že je ochotný ve sporech s jinými zeměmi využít své dominance v produkci některých vzácných surovin. Evropa také musí počítat s tím, že je silně závislá na čínské lékové výrobě. Přesto všechno je velmi pravděpodobné, že bude Čína ve sporu s EU postupovat nanejvýš opatrně a nebude chtít vyvolat totální obchodní válku.

Peking nestojí o spory s EU před americkými volbami

Důvodů má vícero. Vzdálený stát je více závislý na unijním trhu než EU na čínském, zvlášť v době, kdy se ve světě pokouší udat nadbytečnou produkci některých sektorů. Loni činil unijní deficit v obchodu s tímto velkým partnerem 291 miliard eur. Paříž navíc už pohrozila, že by se unie mohla zaměřit i na další produkty tohoto původu.

„Je to první rozhodnutí a doufám, že budou následovat další. Zejména ohledně solárních panelů a další čínské nadměrné produkce,“ konstatoval na konto cel na elektromobily francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Čína se navíc bez některého evropského zboží neobejde.

„Peking se nezaměří na produkty EU, které stále potřebuje. Zahrnuje to strojírenské zboží, vysoce kvalitní průmyslové produkty, chemikálie a lékařskou techniku,“ citoval Bloomberg Jacoba Guntera, analytika německého think tanku Mercator Institute for China Studies.

V neposlední řadě se Čína připravuje na možný návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a přitvrzení celní války s USA. A patrně doufá, že by vedlejším produktem Trumpova působení mohl být evropský odklon od Washingtonu a příklon k Pekingu. Ostrý spor se sedmadvacítkou před americkými volbami by tyto vyhlídky zmařil.