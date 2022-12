Černý scénář ČNB zdraží hypotéky, nemovitosti přišly o investory, sto akcionářů firmy Xixoio | E15.cz

odemykáme >>>

Investice do tuzemských komerčních nemovitostí spadly na nejnižší hodnotu od roku 2013, kdy ještě doznívala finanční krize. Zahraniční investoři do realit dočasně ztratili zájem o český trh. Ukazují to čerstvé statistiky za třetí kvartál letošního roku. Nejenže investice meziročně poklesly o 65 procent, ale všechny nákupy za celkem 150 milionů eur, kolem 3,65 miliardy korun, realizovali výhradně tuzemští investoři.

Zatlačit na šéfa ohledně vydatného zvýšení mzdy může znamenat totéž jako zažádat si o podstatné zdražení hypotéky nebo půjčky na auto. Tímto směrem alespoň míří scénář měnové politiky České národní banky pro případ, že by v tuzemské ekonomice zavládl mzdový boom. Scénář takzvané mzdově inflační spirály totiž počítá s dalším významným růstem základní úrokové sazby centrální banky; kupříkladu hypotéky by při obdobné proporci růstu sazeb podražily až takřka o třetinu. „Černý“ scénář zmiňuje listopadová zpráva o měnové politice České národní banky. Scénář představuje alternativu k takzvanému základnímu scénáři, jemuž ČNB přikládá nejvyšší pravděpodobnost.

O Xixoio se v průběhu let otřela celá řada známých jmen figurujících v roli akcionářů její britské mateřské firmy. Stejnojmenná firma Xixoio registrovaná na londýnské hromadné adrese, na které sídlí dalších 2918 společností, měla podle posledních údajů k polovině října kromě majoritního vlastníka Richarda Watzkeho ještě 134 akcionářů. Informace o akcionářské struktuře mateřské společnosti jsou veřejně dostupné v britském obchodním rejstříku. Britská Xixoio vlastní ze sta procent podnikání své české dcery.

Tuzemský byznys dostal návod, jak být odpovědným a udržitelným. Europarlament schválil takzvanou CSRD směrnici, která obsahuje pravidla reportingu o vlivu podnikání na okolí. V příštím roce začne sbírat data podle nových pravidel dvacítka největších firem v Česku, později budou mít tuto povinnost i další podniky. Ve finále se do projektu zapojí tisíce firem, nepřímo i malé a střední.

Evropská energetická krize se alespoň prozatím vzdaluje nejčernějším scénářům nedostatku energií. Teplotně přívětivý podzim a úspory ve spotřebě umožnily naplnit evropské i české zásobníky na takovou úroveň, že je hrozba nedostatku plynu pro letošní topnou sezonu už jen teoretická, míní majitel skupiny Carbounion Holding Petr Paukner. „Zkapalněného plynu bude pro letošek určitě dostatek, pokud nenastane arktická zima nebo katastrofické scénáře v geopolitice. Podíl plynu ve výrobě elektřiny bych dnes přesto nezvyšoval ani náhodou,“ říká Paukner.

VIDEO: Spekulanti opouštějí české chaty

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá na poslední chvíli přesvědčit zástupce města Plzně a dotčených obcí o přínosu, jaký by pro českou ekonomiku mohla mít továrna na bateriové články do elektromobilů. Investici v přepočtu za až 120 miliard korun do takzvané gigafactory v Líních u Plzně zvažuje koncern Volkswagen. Rozhodnutí má učinit do konce tohoto roku.

V letošním roce se fondu kvalifikovaných investorů Champions Fund, který řídí portfolio manažer Štěpán Pírko, daří. A to i navzdory propadům na akciových a dluhopisových trzích. Ke konci října činilo zhodnocení fondu bezmála dvacet procent. Výrazně tomu napomohly obchody s termínovými kontrakty, anglicky futures. Takzvaná strategie managed futures letos výrazně těží z trendů například na měnových či komoditních trzích. „Mezi nejzajímavější obchody letošního roku patří pokles japonského jenu, britské libry a eura vůči dolaru,“ říká Pírko v rozhovoru pro deník E15.

