Praha bude plná solárů. Lobkowicz vyhledal pomoc z Číny | e15.cz

Jedna z nejméně úspěšných čínských investic v Česku svému majiteli nepřestává přidělávat vrásky. Pivovarnická skupina Lobkowicz v roce 2021 prodělala dalších více než sto milionů korun a její čínský vlastník Citic Europe Holdings jí tak musel poskytnout finanční injekci ve výši 350 milionů korun. Informace vyplývá z nově zveřejněné předloňské výroční zprávy.

Dvojnásobek výnosu globálních akcií, o tři čtvrtiny více oproti dluhopisům vlád zemí eurozóny, anebo třeba trojnásobek výkonu dluhopisů velkých firem platících eurem.Takové je prozatímní letošní skóre českých státních dluhopisů. Ty za sebou letos s růstem šplhajícím ke čtyřem a půl procenta výkonnostně nechávají překvapivě širokou škálu investičních aktiv. Domácím bondům pomohla i březnová bankovní krize. Českým papírům, které byly počátkem týdne nejdražší za poslední rok, se totiž i přes univerzální nárůst popularity dluhopisů podařilo růst rychleji než jejich protějškům v západní Evropě. Růstový trend se ale zřejmě nachýlil ke konci.

Střechy úřadů, divadel, domovů pro seniory nebo i budovy v botanické zahradě se Praha chystá pokrýt fotovoltaickými panely. Ke stejnému kroku chce motivovat radnice městských částí a v neposlední řadě i majitele rodinných a bytových domů.

Další články z prémiového obsahu:

Velká budoucnost bankovních akcií, nevyzpytatelný osud ČEZ na burze a jako koření třeba developerské CTP. Taková jsou některá z poselství březnových investičních doporučení pro domácí tituly z dílen velkých hráčů z Wall Street i významných domácích analytických domů. Praha, která během letoška aspirovala na post nejvýkonnější akciové burzy světa, dostala během posledních týdnů spolu s dalšími světovými burzami citelný zásah kvůli erupci bankovní krize. Po zhruba sedmiprocentní korekci českého trhu si investoři pokládají otázku, co bude dál.

Komerční nasazení české inovativní formy zpracování lithia se komplikuje. Z podpory technologie známé pod zkratkou InCeMeTs vycouvali dva jediní průmysloví partneři. Pražská univerzita VŠCHT, která je vlastníkem know-how, tak se svými společníky musela vrátit stomilionový grant z Evropské unie.

Investorská migrace do bezpečných přístavů nabrala v posledních týdnech ráz masového exodu. Tržní neuróza daná bankovní krizí vydatně nakopla byznys těžařů drahých kovů, které mají za sebou nejsilnější růstovou vlnu od loňského podzimu. Jen od pádu americké banky SVB brali investoři na tomto trhu do závěru pondělního obchodování šestnáct procent, zatímco Wall Street jako celek oslabil. Těžařům nahrál do karet nejen brutální poryv tržní neurózy, ale i znovu oprašovaný globální problém dosud nezvládnuté inflace.

Miliardář a spoluzakladatel skupiny Pale Fire Capital Jan Barta částečně přehodnotil svůj náhled na bitcoin a spol. V minulosti opakovaně varoval před nákupy kryptoměn, nyní ale na nich miliardář našel i pozitivní aspekt. Vývoj ceny virtuálních měn během kolapsu Silicon Valley Bank zaujal také zakladatele Seznamu Iva Lukačoviče.

Uklidnění, ovšem za cenu obrovských ztrát a nových pochybností o fungování evropského bankovního systému. Takto kontroverzní je prozatím poselství spojení dvou největších švýcarských bank UBS a Credit Suisse, obří bankovní transakce sjednané během jediného víkendu pod taktovkou švýcarských úředníků. Investoři přes počáteční skepsi a živelný výprodej bankovních akcií během pondělka obrátili a z některých titulů včetně banky UBS udělali vášnivý objekt intradenních spekulací.

Rok války se stal předmětem bilancování. Jednou z neopomenutelných rovin je i ta ekonomická, a to nejen pro Rusko a Ukrajinu, ale i pro evropské státy. I na jejich finanční a vojenské podpoře je totiž dnes Ukrajina závislá. A jak dobře, nebo špatně se Evropa s nastalou krizí vypořádá, bude ovlivňovat i ochotu populace k další podpoře Ukrajině.