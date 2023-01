ČNB na Wall Street opouští big tech, Gupta chce miliardy z Liberty, realitek ubyde | E15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu …

odemykáme >>>

Odklon od akcií technologických firem zvučných jmen a návrat k tradiční ekonomice včetně energetiky či farmacie. Takový byl pro poslední kvartál letošního roku pohledem skladby investic České národní banky na nejvýznamnějším trhu světa – Wall Street. ČNB zde měla v závěru loňského roku portfolio o velikosti přesahující v přepočtu 83 miliard korun o struktuře odpovídající americkému indexu S&P 500. Během posledního čtvrtletí tak americká pozice narostla o zhruba šest miliard korun, a to primárně díky oživení trhu.

odemykáme >>>

Ocelářský magnát a majitel ostravské huti Liberty Sanjeev Gupta nedodržel slib. V roce 2019 poslal do ostravského závodu přibližně 3,8 miliardy korun s tím, že jde o půjčku, která má pomoci firmě vypořádat se s dopady koronaviru a u níž nebude požadovat splacení. A nyní z poslední zveřejněné výroční zprávy vyplývá, že Gupta změnil názor a peníze bude chtít zpět. Obrat v jeho postoji může souviset s dobrými výsledky huti v posledních dvou letech.

odemykáme >>>

Realitním kancelářím nastává krušné období. Počet kupujících se loni podle zástupců oslovených realitek meziročně propadl o čtyřicet procent a nízká ochota prodávajících pracovat s cenou dostává řadu makléřů do svízelné situace. Hlavní hráči z oboru proto očekávají pročištění trhu. Malým realitkám podle nich srazí vaz slabý marketing a z trhu začnou postupně mizet.

VIDEO: Byty v roce 2023 zlevní

Video se připravuje ... Byty v roce 2023 zlevní • VIDEO Videohub

Další články z prémiového obsahu:

Chronické a obrovské schodky vládních financí významně roztáčejí českou inflaci. Lidé i byznys si už na počátku pandemie zvykli na to, že stát je vždy vytáhne z bryndy a bohatě je „odškodní“ za prožitá příkoří. A není tak třeba dělat si rezervy pro strýčka Příhodu ani se extrémně krotit v útratách. Výsledkem jsou vyšší sazby centrální banky, tedy dražší hypotéky a úvěry obecně, než by byly za situace spořádaného rozpočtu. „Pokud vláda pojede tříprocentní strukturální deficity, bude těžké držet cenovou stabilitu a sazby budou muset být soustavně třeba o procentní bod vyšší, než by byly při neutrální fiskální politice,“ říká viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.

Počet elektromobilů na českých silnicích zvolna roste a s tím celkový odběr čerpané energie. U více než pěti set dobíjecích stanic skupiny ČEZ, která v Česku provozuje zhruba každý třetí stojan, řidiči loni odebrali 4,42 milionu kilowatthodin certifikované bezemisní elektřiny z obnovitelných zdrojů. Meziročně o čtvrtinu více. Řidiči nabíjeli o třetinu častěji, celkem téměř 266tisíckrát. ČEZ hodlá zvýšit výkon své sítě čtyřnásobně do roku 2030. Proto postupně zvýší roční investice do sítě veřejných dobíjecích stanic ze stávajících nižších stovek milionů korun na vyšší stovky. V exkluzivním rozhovoru pro deník E15 to uvedl ředitel pro elektromobilitu ČEZ Tomáš Dzurilla. Odběry elektřiny stoupají i společnostem E.ON a Pražská energetika.

Masivní výroba velkorážové munice pro Ukrajinu se potýká s nedostatkem výbušných látek nebo speciální oceli. S iniciativou, aby země střední a východní Evropy včetně Česka rozběhly linky na granáty ráže 122 a 152 milimetrů používané v minulosti sovětským blokem přišly Spojené státy. Houfnicemi těchto ráží je vyzbrojena ukrajinská armáda, byť postupně získává ze Západu i moderní děla ráže NATO 155 milimetrů. Výrobou střeliva těchto kalibrů se zabývají největší česká zbrojařská uskupení Czechoslovak Group a STV Group.

Po loňském útlumu zesilují náznaky ukazující, že v Evropě začíná ožívat trh s akciemi burzovních nováčků. V různé fázi příprav jsou zajímavé primární veřejné nabídky (IPO) hned v několika západoevropských zemích. V nabídce pro investory by nemělo chybět řecké letiště, italský provozovatel sázkových her a herních automatů či britská firma vyvíjející mikroprocesory.

Za necelé dva týdny vstoupí v účinnost další významné protiruské sankce – unijní embargo na ruské ropné produkty, na které sedmadvacítka a země skupiny G7 zároveň zavedou cenové stropy. Starý kontinent se tak nyní snaží předzásobit především naftou. Trh s ní je napjatý už měsíce. K nervozitě přispívají i další plánované stávky ve francouzských rafineriích. Státní distributor paliv Čepro ujišťuje, že v Česku problém s pohonnými hmotami nenastane.

Další články najdete v rubrice E15 Premium