ČNB zvěstuje propad cen bytů. Český Top Gun budí zájem v cizině | E15.cz

V příštím roce až o deset procent dolů s nejhlubším propadem uprostřed roku. Takový je ten dramatičtější ze scénářů vývoje cen bytů podle České národní banky. I v optimističtějším scénáři počítajícím jen s pětiprocentním poklesem cen mají ovšem byty zlevňovat takřka po celý příští rok. Ani následující roky přitom zdaleka nemají přinést investorům do nemovitostí oživení na úrovni pandemických let. Rizikem je navíc dvojí tržní dno. ČNB své vyhlídky publikovala v prosincové zprávě o finanční stabilitě.

Na nové proudové stroje L-39NG a vrtulníky Enstrom, které brzy získá Centrum leteckého výcviku Pardubice, se už nyní tvoří fronta. Školicí středisko podobné kultovnímu americkému Top Gunu spravuje státní podnik LOM Praha spadající pod ministerstvo obrany. Rostoucí zájem o výcvik pilotů projevuje nejen česká armáda, ale i vojenští piloti z řady evropských, afrických či asijských zemí. Centrum v příštím roce zvýší počet nalétaných hodin z pěti tisíc až o pětinu.

Byznysmen Petr Paukner pravděpodobně získá podíl ve společnosti Sokolovská uhelná, tedy v nejmenším ze tří hnědouhelných těžařů v Česku. Za stovky milionů se má stát držitelem jednotek procent akcií. V rozhovoru pro deník E15 o tomto projednávaném scénáři informoval Pavel Tomek, správce svěřenského fondu spoluzakladatele skupiny Františka Štěpánka.

VIDEO: Rozhovor s Andrejem Babišem

Končí pro obor kryptoměn mimořádně dramatický rok 2022, který svým dějem dalekosáhle ovlivnil budoucnost celého oboru. Po krachu burzy FTX nebo kolapsu virtuální měny luna zesílilo volání po silnější regulaci byznysu s kryptem. Kromě toho v reakci na masivní cenový propad bitcoinu řada institucí a byznysových osobností předpověděla dominantní kryptoměně cestu do zapomnění. Virtuální měna nicméně umí překvapit a podle optimistů ji nečeká špatná budoucnost. Profitovat by z toho nadále měl i domácí kryptobyznys.

Ačkoli Německo patří k nejambicióznějším státům světa v ochraně klimatu, energetická krize je donutila k dočasné změně plánu. Největší ekonomika Evropské unie letos použila k výrobě elektřiny nejvíce uhlí za posledních šest let. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst o třináct procent, upozorňuje agentura Bloomberg.

Podstatná část mobilních 5G sítí v Evropě nadále využívá technické vybavení od čínské společnosti Huawei. Zhruba 42 procent evropských zákazníků přistupuje k 5G přes bezdrátové prvky (RAN) z Číny, v případě 4G to je 52 procent. Vyplývá to z dat dánské analytické společnosti Strand Consult, která dlouhodobě sleduje mobilní trh. Huawei ze značné části pohání také 5G sítě v Česku.

Česká železniční infrastruktura zažívá rekordní rok. Celkem by se podle plánu mělo letos proinvestovat více než 42 miliard korun. Pro srovnání: ještě před třemi lety to nebyla ani polovina této částky. Očekávání pro příští rok jsou ještě vyšší. Financování železničních staveb by se mělo podle Správy železnic opírat o celkový rozpočet v předpokládané výši téměř 62 miliard korun s možností navýšení až na 70,4 miliardy díky úvěru od Evropské investiční banky.

O tom, jak v budoucnu vyrábět cihly, vedou odborníci vášnivé diskuze. Bez plynu to totiž zatím nejde. O jeho dovoz mají ale výrobci stavebních materiálů obavy. A tak se největší tuzemský výrobce cihel Wienerberger rozhodl pojistit proti výpadkům dovozem zkapalněného plynu (LNG) v tancích ze zahraničí. „Dlouhodobě to není udržitelné. Tohle řešení by výrobní náklady navýšilo do té míry, že by produkty nebyly prodejné, ale krátkodobě v krizi to pomůže výrobu udržet,“ říká generální ředitel Wienerbergeru CZ Kamil Jeřábek.

Menší a střední podniky přicházejí na chuť získávání kapitálu prostřednictvím prodeje akcií na pražské burze. Trh Start přivítal v roce 2022 pět nových firem, které od menších investorů i fondů získaly bezmála jednu miliardu korun. Další, již dříve zalistovaná firma si dokonce šla pro peníze podruhé. Nové tituly by se navíc mohly objevit na burze i v příštím roce.

