Jaké jsou čtyři scénáře dělení ČEZ? Dovoz elektřiny je risk | e15.cz

Dovoz elektřiny není tabu. Ani pro Česko. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS tvrdí, že je velmi pravděpodobné, že se relativně malá země, která v minulosti vykazovala na své poměry hodně vysoký export, překlopí do pozice čistého importéra. Otázkou zůstává pouze to, za jak dlouho se tak stane. Na druhou stranu závislost na importu by byla nebezpečná.

Jen pár týdnů před tím, než loni v létě kulminovaly rekordní ceny energií na burze, premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že stát hodlá ovládnout klíčové elektrárny v zemi. Energetikům tím dal jasnou zprávu, že je v plánu zestátnění nebo minimálně rozdělení polostátní skupiny ČEZ. Od té doby vláda dodržuje přísné informační embargo. Většina analytiků se nicméně shoduje, že stát svou roli v ČEZ nakonec pravděpodobně posílí, minimálně v oblasti jaderné a dost možná i uhelné energetiky. Mělo by to své výhody i nevýhody.

Česká národní banka potrestala v dubnu vysokou pokutou banku ING za nedodržení zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Pětimilionovou pokutu si ING vysloužila za přešlapy v loňském roce. Vnitřní procesy finančního domu podle regulátora nedokázaly spolehlivě rozpoznat potenciálně rizikové klienty, podezřelé transakce nebo neobvykle velké převody peněz. Banka dostala za obdobné delikty obří pokutu od nizozemské prokuratury už před pěti lety.

VIDEO: Generální ředitel ČT Dvořák v pořadu Hráči o další kandidatuře

Intuitivně se nám to nezdá, ale inflace se momentálně zastavila. Neznamená to ovšem, že bychom se vrátili k předloňské láci. Jde jen o to, že s prudkým zvyšováním cen je v tuto chvíli konec, přestože z meziročního ukazatele stále vyplývá, že je o patnáct procent dráže než loni ve stejnou dobu. K pochopení je třeba přestat se otáčet k minulým cenám a podívat se dopředu. K tomu je užitečným ukazatelem meziměsíční inflace. Ta ukazuje, že mezi únorem a březnem narostly ceny jen o 0,1 procenta. Kdyby to tak bylo i v dalších měsících, byla by meziroční inflace příští rok v březnu na 1,2 procenta. Jenže nebude. To, že je líp, ještě neznamená, že už bude dobře. Zatím k takovému optimismu nejsou vidět nějaké zvláštní důvody. Spíše se množí příznaky, že by to mohlo být i naopak.

Víru v budoucí vyplácení státních důchodů lze přirovnat k víře v existenci pohádkových bytostí. Alespoň podle tvůrců aktuální kampaně investiční platformy Fondee. Její krédo sice někteří ekonomové – konkrétně Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha – označují za přehnané, to však neznamená, že motiv hledání alternativního zajištění na stáří není v době mimořádně rostoucího zadlužení státu akutnější než kdy dříve. Mezi ekonomickými preppery (ti, kdo se připravují na mimořádné události či stav nouze – pozn. red.) představuje investiční cestu i bitcoin. Dlouhodobé spoření do něj však není bez rizika, které souvisí také se specifickou českou legislativou.

Smrští dalších bondů drobným investorům hodlá známý hráč českého saunového byznysu a dluhopisového trhu v jedné osobě financovat expanzi do rakouské metropole. Firma Saunia, která měla podle posledních dostupných výkazů v polovině roku 2021 přes 300 milionů korun nakumulovaných ztrát a bezmála půl miliardy korun dluhů, zároveň tvrdí, že má za sebou nejlepší sezonu v historii. Saunii, kterou drží nad vodou mimo jiné i peníze lídra tuzemského trhu s koupelnovým vybavením Siko, přitom dohání dramatický růst úrokových sazeb.

V pátek dokončená velká telekomunikační fúze na českém trhu – tedy koupě operátora Nej.cz společností Cetin ze stáje PPF – byla očekávaná a očekávatelná. Je to pokračování zajímavého příběhu vývoje českého telekomunikačního trhu, který je dost odlišný od zbytku Evropy.

Roberta Metsolaová pochází z nejmenší země EU, Malty, ale je dnes jednou z nejvýš postavených žen na světě. Stojí v čele Evropského parlamentu, nepotrpí si na oficiality, chová se kontaktně a velmi spontánně. Její chvílemi až entuziastický osobní projev je přitom hodně odlišný od vystupování českých politiků. Magazín Reflex s ní hovořil o Ukrajině, problematice migrace, ženách v politice, potírání korupce v Europarlamentu i Green Dealu.