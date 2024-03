Velké domácí banky se v posledních dvou letech ve velkém a v relativní tichosti obrátily na domácnosti, aby si od nich půjčily pro případ příští finanční krize. Udělaly jim přitom nabídku, která mnohdy vysoce převyšovala úroky dosažitelné na spořicích účtech, a to při podstatně nižším riziku, než na jaké jsou běžní drobní hráči zvyklí z trhu. Řeč je o obrovských balících bankovních dluhopisů, jejichž cílem jsou drobní investoři. Ti za to do značné míry vděčí striktní regulaci, jež se snaží domácí bankovní byznys připravit na případné horší časy.

Během března v Česku prozatím vyvrcholil trend více než rok trvajícího masivního hromadění zlatých rezerv. V trezorech České národní banky ležel v polovině měsíce drahý kov za bezmála 53,5 miliardy korun. Jen za poslední rok tak země své zlaté rezervy více než ztrojnásobila, když nakoupila přes dvacet tun zlata. V posledních měsících se Česko dokonce stalo jednou z pěti zemí světa s nejvyšší poptávkou po drahém kovu. Centrální bance se ostatně její posedlost skupováním zlata vyplácí. To je momentálně s cenovkou kolem 2170 dolarů za troyskou unci poblíž historického rekordu a za dobu zlatého boomu v ČNB už dokázalo vydělat přes deset procent. Cesta zlata vzhůru prý navíc zatím zdaleka nekončí.

Polostátní energetická společnost ČEZ zveřejnila výsledky za minulý rok. Její akcie se v reakci na ně propadly o téměř pět procent. Je to historicky jeden z největších poklesů. Celkově už od začátku roku ztratily 11 procent. Je zřejmé, proč byl pád tak prudký. Zisk ČEZ se oproti rekordnímu profitu z krizového roku 2022 propadl o 63 procent. Ze 70 miliard korun je najednou 26 miliard.

Na mapě budoucnosti české energetiky, která zůstávala dlouhé roky mapou slepou, začínají být vidět prvotní výraznější obrysy. Na počátku února ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh aktualizace Státní energetické koncepce k mezirezortnímu připomínkování, z něhož jasně vyplývá, na jaké zdroje energie bude česká energetika sázet a která paliva naopak napíšou svou poslední kapitolu. V novém seriálu e15 zaostří pohled na jednotlivé typy energetických zdrojů, na jejich potenciál i překážky rozvoje, a hlavně na to, jak reálně mohou dosáhnout své nové role, kterou jim strategický dokument přisuzuje.

Všichni známe Facebook, Instagram, X (Twitter) a TikTok. Jenže sociálních sítí je mnohem víc a často jsou zajímavější i zábavnější. Všechny však mají jedno společné a to je nezájem uživatelů. Spill by si jej ale zasloužil, protože za ním stojí bývalí zaměstnanci Twitteru a je skutečně originální.

Kryptoměny jsou po dvou neduživých letech už zase zdrojem fantazií o zbohatnutí. Největší digitální měna bitcoin nedávno překonala své cenové rekordy a měla by jít výhledově s kurzem výš podobně jako zbytek trhu. Myslí si to i Viktor Fischer, zakladatel jednoho z největších kryptofondů v Evropě RockawayX. Podle něj se to nejzajímavější odehraje na jiných kryptoměnách než na bitcoinu, ke kterému má trochu rozporuplný vztah. Čas prodávat krypto podle Fischera nastane tehdy, až zase budou na kryptokonference chodit lidé v bundách Louis Vuitton. A tahle doba se blíží, míní Fischer, jehož fond spravuje řádově miliardy korun.