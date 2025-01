Rostoucí byznys, ale také oproti loňsku dvojnásobek problematických půjček v portfoliu. Takto může na počátku nového roku bilancovat crowdfundingová platforma Fingood, párující tuzemské drobné investory s malými a středními firmami, pro které by bylo jinak obtížné dosáhnout na bankovní úvěr. Zatímco ještě před rokem platforma hlásila pětiprocentní podíl úvěrů v prodlení, nyní firma předpokládá zhruba dvakrát tolik. Fingood vývoj vysvětluje tím, že právě v tomto období vrcholí podíl firem splácejících dříve nabrané půjčky, čímž roste i pravděpodobnost dlužníků v prodlení. Podle expertů odpovídá růst podílu problematických půjček riskantnímu charakteru tohoto druhu byznysu.

Ve své době nesmiřitelní rivalové potkávající se při cestách za velkým byznysem na těch samých adresách. Dnes pragmatičtí spojenci, kteří si navzájem dohazují zámožné české investory. To je jen s trochou nadsázky příběh o vztahu finančních skupin J&T a Penta. Výsledkem letitého a zároveň spletitého vývoje vztahů obou velikánů je situace, která by ještě nedávno působila nepravděpodobně. Z investičního menu J&T Banky si totiž může zájemce nově vybrat třeba nové fondy Penty určené kvalifikovaným investorům, jejichž prostřednictvím nabízí skupina miliardáře Marka Dospivy i část sebe samé.

Legendární americká čipová společnost Intel se už nějakou dobu topí ve ztrátách a technologických problémech a nedávno kvůli tomu propustila i výkonného ředitele. V rámci složité restrukturalizace propouští desetitisíce lidí a zbavuje se některých aktiv. Dochází také na rušení velkých investic a projektů. Tyto změny mají dopad i na vývojové centrum Intelu v Brně a na chystané projekty za 884 miliard korun v regionu střední a východní Evropy.

VIDEO:Jednání slovenského premiéra Fica může ohrozit českou bezpečnost, řekl ministr Vlček v pořadu FLOW

FLOW: Jednání slovenského premiéra Fica může ohrozit českou bezpečnost, řekl ministr Vlček

Česká pobočka amerického počítačového gigantu Microsoft už v Česku generuje většinu tržeb z předplatného. To znamená, že většinově neprodává tradiční jednorázové softwarové licence, ale podařilo se jí překlopit obchodní model na pravidelné platby za aplikace z cloudu. Do dalšího rozvoje tuzemské pobočky má promluvit prodej služeb kolem umělé inteligence (AI). Microsoft kvůli vysokým nákladům na AI a investicím do OpenAI začal výrazně zdražovat a AI funkce začal uživatelům až „násilně“ tlačit.

Slovenský premiér Robert Fico svými slovy o přípravě státního převratu vytváří kouřovou clonu, která má zakrýt ostatní a závažnější problémy, s nimiž se Slovensko v současné době potýká. Přešel do protiútoku a snaží se odvrátit pozornost od kritiky, které se mu v posledních týdnech dostalo. Ta se totiž nesoustředí jen na Ficovu zahraničněpolitickou orientaci, ale také na sociální otázky, na které mohou reagovat i voliči vládní koalice. Shodují se na tom politologové oslovení e15. Co dalšího podle nich Fico sleduje? Jaké problémy tíží Slováky a co je čeká v příštích dnech?

Hypoteční kalkulačky e15 Vypočítat měsíční splátky hypotéky můžete pomocí online kalkulačky. Ta používá stejný způsob výpočtu jako banky. Druhá kalkulačka bude zajímat ty, kdo zvažují refinancování hypotéky. Výpočet splátek

Kalkulačka refinancování

Finanční trhy propadly kouzlu doktríny „America First“. Bezprostředně po inauguraci Donalda Trumpa koketují indexy s historickými maximy. Kalkul investorů není obtížné dekódovat: Příklon k ekonomickému liberalismu, deregulace a nižší daně svědčí rizikovým aktivům. Nicméně řadu politik, které nastupující prezident prosazuje, nelze označit za protržní. Burziáni se tak selektivně zaměřují na pozitiva a zavírají oči nad riziky.