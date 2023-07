Šéf České televize Dvořák prodal parcely majiteli Sparty | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

Investiční skupina Kaprain Karla Pražáka získala lukrativní pozemky na jedné z nejžádanějších adres v Praze. V těsně blízkosti vyhlídky Havránka, hned vedle vily developera Luďka Sekyry nebo dalšího miliardáře Jaromíra Tesaře koupila parcely o celkové výměře přes sedm tisíc metrů čtverečních. Na pozemku má stát rodinný dům s obří zahradou.

Výrobce středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letounů opustí trh Start pražské burzy a vstoupí na hlavní parket. Sleduje tím zvýšení likvidity a možnost oslovit větší počet investorů. Zároveň chystá duální listing, tedy nabídku akcií k obchodování na některé z větších evropských burz, třeba na frankfurtské. V rozhovoru pro deník E15 to řekl spoluzakladatel a majoritní akcionář firmy Ladislav Semetkovský.

Zhodnocení amerických akcií, měřeno indexem S&P 500, bylo v posledních třech dekádách z historického pohledu mimořádné a investoři by se měli připravit na budoucí chudší výnosy. V nejnovější studii k takovému závěru dospěl jeden z ekonomů americké centrální banky. Jako důvod uvádí očekávaný pomalejší růst zisků podniků v USA.

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Bulharské telekomunikační společnosti Yettel a Cetin ze stáje české skupiny PPF si zajistily obří kontrakt na odběr elektřiny. V rámci takzvané PPA smlouvy, ve které se odběratel s výrobcem elektřiny předem dohodnou na cenových podmínkách, budou deset let využívat elektřinu z největší bulharské solární elektrárny Verila, kterou vlastní energetická společnost Eurohold. Je to první veřejně známý PPA kontrakt skupiny PPF a zároveň zdaleka největší kontrakt tohoto typu s českou stopou. Elektrárna se podle bulharských médií v těchto dnech připojila do sítě.

Letní oživení ceny dominantního bitcoinu otevřelo stavidla investičnímu bizáru. Krátce po růstu kurzu největší virtuální měny prudce posílily i některé pozapomenuté „mince“. Těšit to může nejen kryptospekulanty s krátkým investičním horizontem. Kdo dlouhodobě drží bitcoin, může se po prohledání svých digitálních peněženek dočkat příjemného překvapení v podobě slušně zhodnocených zapomenutých „drobáků“.

Investoři jsou nesmyslně optimističtí a nedokážou dohlédnout rizika pro akcie. Burzovní červené knihovně může být ale konec. Už v závěru roku bude totiž přinejmenším Wall Street níže než nyní. Tak by se dalo shrnout poselství portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera, který na Twitter Spaces E15 prozradil nejen vyhlídky pro největší světový akciový trh, ale nabídl i celou řadu konkrétních tipů, které by investoři měli aktuálně zvažovat.

Poprask v českém autolandu způsobila v uplynulém týdnu zpráva německého deníku Handelsblatt o chystané restrukturalizaci koncernu Volkswagen, po níž by se ze Škodovky měl stát skanzen na výrobu končících aut se spalovacími motory, zatímco moderní elektromobily by měly být vyráběny jinými značkami.