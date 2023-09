Známe dekarbonizační plán Česka. Levné hypotéky se prodraží | e15.cz

Ministerstva průmyslu a životního prostředí už mají jasno, na jaký podíl obnovitelných zdrojů by Česko do konce příští dekády mělo cílit.

Ministerstva průmyslu a životního prostředí už mají jasno, na jaký podíl obnovitelných zdrojů by Česko do konce příští dekády mělo cílit. Do mezirezortního připomínkového řízení poslala aktualizovanou verzi Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Podle ní by v roce 2030 solární, větrné a další „zelené“ zdroje měly pokrýt 30 procent energetické spotřeby země. Nejvíc k tomuto cíli mají přispět fotovoltaické elektrárny, jejichž výkon má vzrůst o deset gigawattů.

Počkat na levnější hypotéky, anebo předejít opětovnému nárůstu cen a koupit nemovitost ihned. Bolestivé dilema, před kterým stál přinejmenším v posledním půlroce prakticky každý potenciální kupec bydlení. V kombinaci s očekávaným vývojem nájmů stoupá složitost úlohy jen s mírnou nadsázkou na úroveň soustavy rovnic o třech neznámých. Řešení podle expertů není zdaleka univerzální a je zcela odlišné v případě koupě bytu v Praze a kupříkladu rodinného domu daleko od metropole.

Téměř o pětinu chudší jsou zatím ti, kteří letos investovali do nově příchozích akcií na Wall Street. Sto a čtrnáct burzovních noviců vzešlých z primárních nabídek akcií neboli IPO totiž v průměru od svého vstupu na trh prodělalo investorům osmnáct procent. Jak vyplývá ze statistik portálu Stock Analysis, výkonnostně jde zatím o druhý nejhorší rok za posledních pět let. Bezmála šest desítek letos čerstvých titulů na burze přitom připravilo burziány o dvacet a více procent, ve čtrnáctce případů investorům aktuálně nezbývá ani pětina jejich startovní částky.

Supermoderní nádraží, model 2034: Holanďané představili brněnskou stavbu 21. století

Cena ropy, která v posledních týdnech výrazně vzrostla, zvedá i kurzy akcií těžařských firem v USA i v Evropě. Burzovně obchodovaný fond iShares U.S. Energy ETF si od konce června připsal téměř 20 procent. Jeho součástí jsou koncerny jako ExxonMobil, Chevron či ConocoPhillips. Akcionáři navíc těží i z rostoucích dividend.

Kryptozima ustupuje. Alespoň při pohledu na pondělní kurz bitcoinu a dalších virtuálních mincí. Nasvědčuje tomu i aktivita jedné z nejvýznamnějších investičních firem v Evropě z oblasti blockchainu. Česká RockawayX nedávno spustila svůj druhý blockchainový fond a už v něm spravuje kolem deseti milionů dolarů.

Největší burzovní humbuk od roku 2021. Takový má být zítřejší vstup akcií čipového architekta ARM na Wall Street. Britská technologická firma nabídla investorům akcie odpovídající zhruba desetiprocentnímu podílu. Cení si je až na bezmála pět miliard dolarů, tedy v přepočtu kolem 110 miliard korun. V předvečer příchodu ARM na trh se spekuluje o tom, že investoři by byli ochotni nakoupit až patnáctinásobně větší množství akcií, než firma nabízí. Příchod na burzu je z pohledu ARM zároveň příznivě načasován, polovodičová branže zasahující do oblasti umělé inteligence je v centru pozornosti burziánů. Právě proto ovšem analytici varují, že růstový prostor akcií burzovního novice může být omezený.