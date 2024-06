„Národní třída patří k nejrušnějším místům Prahy jak z pohledu turistiky, tak i pokud jde o přilehlé kancelářské budovy,” komentuje šéf Popeyes pro střední Evropu Marko Blaževič umístění restaurace, od kterého si slibuje rozmanitou klientelu. Nová restaurace bude přístupná ze Spálené ulice hned vedle tramvajové zastávky v přízemí obchodního domu Máj Národní.

Blaževič má v plánu do konce roku dokončit alespoň ještě další dvě pobočky, a to jak v Praze, tak v Brně. Tu brněnskou přitom sliboval otevřít už v únoru 2024. „V dalších letech přijdou na řadu krajská města, prémiová obchodní centra a dálniční tahy,” říká. Právě na dálnici mezi Prahou a Chomutovem vznikla měsíc po tuzemské premiéře Popeyes druhá restaurace. Do deseti let by se jejich počet v Česku měl zvýšit na 60 poboček.

Popeyes je dceřinou společností firmy Restaurant Brands International, která po celém světě provozuje restaurace rychlého občerstvení s celkovým ročním obratem přes 40 miliard dolarů, tedy téměř bilionem korun. Kromě Popeyes pod společnost spadají například značky jako Burger King, Tim Hortons nebo Firehouse Subs. V Česku jsou pro zákazníky k dostání pouze produkty restaurací Burger King a právě již zmiňovaného Popeyes, který na trh uvedla společnost Rex Concepts.

O post nejoblíbenějšího fastfoodu v Česku podle průzkumu ResSolution dlouhodobě soupeří McDonalds’s a KFC, naopak restauraci Popeyes se zatím příliš nedaří. Za svůj nejoblíbenější řetězec ji označilo pouze 0,4 procenta respondentů. Výzkum agentura pováděla na podzim 2023 a začátkem roku 2024. V první vlně se ho zúčastnilo 500 internetových respondentů z Českého národního panelu starších 15 let, v té druhé 1000.

Co dalšího otevře v Máji?

Kromě rychlého občerstvení se smaženými kuřaty nabídne Máj v oddělení restaurací například vietnamské bagety Banh Mi nebo českou síť kaváren The Miners. Ta po první vinohradské pobočce z roku 2019 expandovala například do španělské Barcelony, kde má zatím tři pobočky. Zbylých sedm jich je v Praze. Za rok 2023 dosahovaly příjmy The Miners čtyř milionů eur, tedy necelé jedné miliardy korun.

V nově otevřeném obchodním domě se objeví také středomořské bistro Paprika, které připravuje blízkovýchodní speciality z Izraele. Domácí hummus, falafel nebo shawarmu v podání restaurace Paprika mohli zákazníci poprvé ochutnat v roce 2017, a to opět na pražských Vinohradech. Dnes jsou tři pobočky v Praze a jedna v Brně.

Jaké další fastfoody přijdou do Česka?

Wendy's

Třetí největší hamburgerový řetězec na světě, který má více než sedm tisíc poboček, oznámil prostřednictvím americké ambasády, že hledá frančízanty. Společnost chce expandovat do zemí střední a východní Evropy.

Pizza Inn

Do Česka plánuje vstoupit restaurace Pizza Inn, která nabízí ručně vyráběné pizzy na zakázku. Spadá pod společnost RAVE Restaurant Group.

Five Guys

Očekává se příchod řetězce rychlého občerstvení Five Guys, který by svou první pobočku mohl otevřít v druhé polovině letošního roku, a to právě v nově zrekonstruovaném OD Máj na Národní třídě. Burgery, hranolky a hot dogy z této sítě mohli zatím zákazníci v Evropě ochutnat třeba v Rakousku a Německu, nově by měla restaurace otevřít kromě Česka také v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.