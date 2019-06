Analytik Havelka: Dotační skandály jsou citlivá věc, ohrožují pozici Česka v EU | E15.cz

Evropská komise poslala v posledním týdnu do Česka hned dvě zprávy, které se týkají údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací pro zemědělský koncern Agrofert. Zmíněn je také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a firmy jeho rodiny. Současné problémy podle analytika think-tanku Europeum Víta Havelky mohou mít výrazný vliv na postavení Česka v EU. “Může to být věc, která bude zohledněna v novém finančním rámci. Minimálně to při vyjednávání o něm neposílí naši pozici,” řekl v rozhovoru pro web E15.

Jsou dotační skandály, se kterými se nyní potýká Česko, v rámci Evropské unie obvyklé? Existuje nějaký precedent?

Že Evropské komise kontroluje dotační programy a kontrolní mechanismy, je normální. Zastavení dotačních programů do doby, než se vyřeší problémy, to také není neobvyklé. Stalo se to v Evropské unii mnohokrát, i České republice. Celá věc je ale zajímavá tím, že se to týká osoby premiéra a ministra zemědělství. Myslím, že se to v Evropě ještě nestalo.

Může to poškodit vnímání Česka v rámci Evropské unie?

Naši reputaci to určitě nezlepší. Jsme vnímání jako někdo, kdo má doma nepořádek a není schopen rozdělit evropské peníze podle pravidel. Navíc to přileje olej do ohně ve vnímání střední a východní Evropy jako místa, kde jsou evropské fondy, tedy peníze všech daňových poplatníků v Evropě, rozkrádány. Je to citlivá záležitost, protože například Němec je čistý plátce a je ochotný platit do evropského rozpočtu, ale chce, aby ty peníze byly vynaloženy účelně a podle pravidel.

Může to tedy ovlivnit i budoucí výplaty všech dotací pro Česko?

V současném víceletém finančním rámci alokace zůstanou, jak jsou. Může to být věc, která bude zohledněna v novém finančním rámci. Minimálně to při vyjednávání o něm neposílí naši pozici. Nemyslím si ale, že by kvůli tomu došlo k nějakému zásadnímu přehodnocení kohezní politiky Evropské unie.

Co bude nyní procesně následovat ze strany EU?

Bude čekat na odpověď českých úřadů, které se k tomu mají vyjádřit. Pak Evropská komise zhodnotí, jestli je odpověď relevantní, nebo ne. Podle toho se rozhodne dále.

Co Česku kromě vrácení dotací hrozí?

Pokud se potvrdí, že peníze byly přiděleny nelegálně, Česká republika o ně přijde. Ale Česká republika je stále v té “národní obálce” má, čili ty dotace mohou být teoreticky poskytnuty někomu dalšímu. Evropská komise bude v podstatě vyžadovat, aby ty peníze, když to hodně zjednoduším, byly vráceny do evropského rozpočtu a byly použity na něco jiného. Pak má Česko dvě možnosti, buď peníze bude vymáhat po těch firmách, nebo je zaplatí ze státního rozpočtu.