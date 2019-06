Automobilky apelují na Británii. Brexit bez dohody by vyvolal jejich exodus z ostrovů | E15.cz

Japonské úřady ohledně brexitu apelovaly ve čtvrtek na Borise Johnsona a Jeremyho Hunta, britské premiérské kandidáty. „Rozhodně nechceme brexit bez dohody. Některé firmy se již začaly přesouvat do jiných míst v Evropě,“ uvedl pro BBC ministr zahraničí Taro Kono. Japonské automobilky v loňském roce v zemi vyrobily půldruhého milionu vozů. V případě brexitu bez dohody Kono nevyloučil odliv budoucích investic. Tak, jako to udělala společnost Honda, která svůj odchod ze země již oznámila.

Stejné signály v druhé polovině tohoto týdne do Londýna vyslal i francouzský koncern PSA, pod který spadá i výrobce automobilů Opel. Ten v současnosti řeší, kde bude vyrábět novou generaci modelu Astra, která nyní vzniká i v závodě Ellesmere Port nedaleko anglického Liverpoolu. Zástupci koncernu ve čtvrtek uvedli, že budoucnost zachování výroby Astry závisí pouze na tom, jak se k odchodu z Evropské unie britští politici postaví.

To by mohlo znamenat definitivní konec pro továrnu, kde Opel (potažmo jeho britská odnož Vauxhall) vyrábí svá auta od roku 1962. Od roku 2017, kdy Opel skončil v rukách Francouzů, přitom práci v anglickém závodu kvůli úsporným opatřením ztratilo už asi osm stovek lidí.

Model Astra Opel vyrábí také v polských Gliwicích, do kterého chce koncern v následujících letech investovat, od roku 2021 chce automobilka modelovou řadu vyrábět také v domovském Ruesselsheimu. Přesun do Německa bude souviset s postupnou elektrifikací pohonů a dohodou, kterou Opel uzavřel s německými odbory IG Metall.

Britské Sdružení výrobců a prodejců motorových vozidel (SMMT) v reakci na vývoj ohledně brexitu varovalo, že každý den bez dohody s Evropskou unií vyjde automobilový průmysl na 70 milionů liber. Uvedlo to v aktualizované analýze, ve které sdružení počítá především se zdrženími na hranicích a možnými výpadky ve výrobě, případně dodatečnými náklady na nové skladovací prostory.

Vzniklá situace by podle SMMT znamenala „úder na konkurenceschopnost odvětví, které zažilo dekádu nebývalého růstu“. Ten zajistil především kapitál z Japonska v 80. a 90. letech minulého století. Podle dat sdružení klesly kvůli nejistotě ohledně bexitu investice do odvětví o 80 procent. Zajištění obchodní dohody by tak podle SMMT mělo být prvním krokem nového premiéra poté, co vstoupí do úřadu.

Konkrétní problémy britského automobilového průmyslu jsou přitom vidět na statistikách výroby osobních aut, ta klesá již dvanáct měsíců v řadě. Naposledy v květnu, kdy se prodeje meziročně snížily o 16 procent. Kromě brexitu má na situaci vliv také ochlazující se evropský trh s osobními vozy.