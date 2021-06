Šéf Volkswagenu přijede jednat o gigafactory | E15.cz

Do finále míří vyjednávání o jedné z největších investic, které kdy do Česka přitekly a které mohou dát transformaci autoprůmyslu zcela nový rozměr. Nejmocnější muž koncernu Volkswagen Herbert Diess přijede v blízké době jednat o stavbě továrny na baterie do elektromobilů, takzvané gigafactory. Investice za zhruba padesát miliard korun by podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) umožnila vznik dvou tisíc pracovních míst. Zda bude gigafactory stát v Česku, či jinde, má být jasno v příštích měsících, nejpozději však do konce roku.

Dohadování konkrétního termínu návštěvy předsedy představenstva Volkswagenu týkající se stavby gigafactory potvrdilo deníku E15 ministerstvo průmyslu a obchodu, odborový předák Škoda Auto Jaroslav Povšík i zástupce společnosti ČEZ, jenž si nepřál být jmenován. Diessův příjezd se očekává v nejbližší době. Koncern VW zatím na dotazy deníku E15 nereagoval.

„Návštěva má byznysově-politickou hodnotu, zejména pokud jde o lokalizaci gigafactory, ale i o další rozvoj e-mobility, zaměstnanost, produkty či dodavatelský průmysl,“ říká Povšík.

Zmiňuje možné umístění továrny na severu Čech, kde už ČEZ zkoumá možnosti těžby lithia, „kovu budoucnosti“ klíčového pro baterie. Na Cínovci se nachází největší evropské ložisko strategického kovu. Mezi vytipovanými lokalitami, kde by gigafactory mohla stát, je i Sokolovsko, Chebsko či Prunéřov.

Do roku 2030 chce Volkswagen zbudovat na starém kontinentu šest gigatováren, jedna z nich by mohla stát v Česku, v Polsku nebo na Slovensku. O investiční pobídce v řádu několika miliard korun, která má motivovat VW k výběru Česka, rozhodne vláda v příštích týdnech.

„Několikamiliardová podpora by mířila do největší investice této vlády, a to je gigafactory. Všechno se vyvíjí správným směrem a je velká šance, že budeme jednou z evropských zemí, která bude gigafactory mít,“ uvedl minulý týden ve sněmovně Havlíček, jenž se účastní jednání se zástupci Volkswagenu, Škody Auto a ČEZ. Pokud by německý gigant ukázal na Česko, celková investice všech zapojených stran by činila zhruba padesát miliard, řekl Havlíček deníku E15 již dříve.

V pomyslném souboji se Slovenskem a Polskem chce Česko konkurovat přímými i nepřímými pobídkami. Nespecifikovanou část investic do hmotných aktiv by tedy platil stát, jenž by investorům poskytl daňovou úlevu.

Škoda Auto i ČEZ se k návštěvě Diesse nechtějí vyjadřovat, svůj zájem na vzniku gigafactory v Česku nicméně už dříve zdůraznily. ČEZ se o elektromobilitu a její komponenty zajímá i proto, že mají být jedním z tahounů budoucího růstu spotřeby elektřiny v Evropské unii.

Česko má oproti dalším státům konkurenční výhodu v geografické poloze blízké Německu, znevýhodňuje ho ale chladný zájem o elektromobilitu a její slabá podpora, upozorňuje odborník na automobilový průmysl, partner EY Petr Knap.

„Pro úspěšnou budoucí roli zemí a klastrů bude zásadní, kde se budou vyvíjet, vyrábět a kompletovat komponenty budoucnosti, tedy pokročilé baterie, řídicí systémy do vozů, infotainment a softwarový obsah automobilů. O řadu z těchto investic se právě teď hraje,“ říká Knap.

„Je třeba reagovat velmi rychle, protože změny v automobilovém průmyslu trvají kvůli produktovým cyklům vždy pár let, ale potom mají velkou setrvačnost. Řada evropských zemí vnímá tuhle příležitosti už dlouho a spolu se státní správou se zaměřila na přilákání takových investic. To se v Česku přes čtyři roky volání průmyslu nedělo,“ dodává Knap.

Koncern podle odboráře Povšíka věří, že by byla distribuce produktů z české gigafactory do Evropské unie výhodná. Pokud by zástupci vlády, Škody a ČEZ koncern přesvědčili o Česku jako o správné volbě, Škoda by měla nablízku baterie do elektromobilů. „Tím by se zlepšilo schvalování nových modelů aut s e-pohonem,“ tvrdí Povšík.

V současnosti jsou evropské automobilky závislé na dodávkách baterií jako klíčového komponentu z Asie, což v důsledku prodražuje už tak vysokou cenu elektromobilů na evropském trhu. V Evropě mají proto v příštích letech vyrůst desítky továren na baterie. Investiční apetit koncernu VW je mimo jiné odpovědí americké Tesle, jež staví gigafactory u Berlína.