Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava se odkládá. Dohoda o dodávkách energií pokulhává

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se odkládá o další týden. Po dnešním jednání s vedením podniku to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Huť se stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková a Tamehu Patrik Schober to potvrdili. Nový parní generátor, který umožní bezpečný restart koksárenských baterií, chce huť spustit nejpozději koncem února.