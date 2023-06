Česko a Německo společně nakoupí tanky, Šimáně a Šmejkal se zbaví Travel Free | e15.cz

ZDROJ: Bundeswehr, Flickr.com (CC BY 2.0)

Česko začalo jednat s USA o vybudování centra pro kvantové počítače. Debaty se rozjely během delegace ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (obě TOP 09) do Washingtonu a Atlanty. Výprava doprovázená zástupci českého byznysu a univerzit téma řešila mimo jiné v Bílém domě. Pro něj jsou kvantové stroje klíčovým bezpečnostním, byznysovým a vědeckým tématem budoucnosti.

Rada České televize ve třetím kole zvolila nového generálního ředitele. Zvítězil dosavadní šéf brněnského studia ČT Jan Souček. Porazil současného ředitele Petra Dvořáka, jehož mandát končí letos v září. Nový generální ředitel dostal jedenáct hlasů. Souček chce ve funkci vyřešit hlavně otázku financování veřejnoprávního média. Je například pro zvýšení koncesionářských poplatků ze současných 135 na 180 korun.

Miliardáři Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal prodávají svůj poloviční podíl v síti prodejen na hraničních přechodech Travel Free. Tu má plně ovládnout německý gigant v oboru Gebr. Heinemann dosud držící druhou polovinu. Transakci ještě musí posoudit antimonopolní úřad. Pro dvojici, která se do širšího povědomí dostala díky byznysu s aerolinkami ČSA a Smartwings, by to byla druhá divestice krátce po sobě. Loni prodala většinový podíl v předním tuzemském prodejci alkoholu Global Wines & Spirits německé firmě Hawesko Holding.

Společné nákupy zbraní bývaly oblíbenou vizí ministrů obrany, ale až válka na Ukrajině je přiměla jednat. Podnítila také zájem o vojenskou techniku považovanou po nástupu dronů a dalších vyspělých prostředků spíše za relikt minulosti. Příkladem jsou tanky, pěchotní vozidla či děla. Podrobnosti společného nákupu německých obrněnců poslední verze Leopard 2A8 začne tento měsíc ladit české a německé ministerstvo obrany. Výhodou takového postupu je nižší cena za samotné tanky i za výcvik posádek a logistiku.

🔴 Ruská vojska dále ztrácejí pozice u města Bachmut, kde ukrajinské jednotky postupují na křídlech, uvedl velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Generál své tvrzení podpořil i zveřejněním záběrů z bojové akce 3. úderné brigády. Více 👇https://t.co/XM5lvK88Zu pic.twitter.com/L7N3oWTPIC — E15news (@E15news) June 7, 2023

