ČEZ staví největší baterii v Česku, stát podpoří startupy miliardou | e15.cz

Česká republika má nového prezidenta. Při slavnostní inauguraci složil Petr Pavel ve čtvrtek odpoledne prezidentský slib a ujal se úřadu. Ve svém prvním projevu přislíbil občanům, že bude pracovat zejména v podhradí. Dlouho plánovaná inaugurace proběhla v klidné atmosféře, v přímém kontrastu s posledními týdny prezidentské kampaně, které v lednu završil Pavel vítězstvím nad svým protivníkem Andrejem Babišem.

Ani v posledních měsících oznámené změny ve strategii a razantní osekávání nákladů zatím nezastavily soustavný pokles hodnoty akcií americké e-commerce společnosti Groupon. V ní je největším akcionářem fond Pale Fire Capital SICAV českých investorů a podnikatelů Jana Barty a Dušana Šenkypla.

V Česku se bude opět měnit pořadí majitelů největších bateriových úložišť. Poté co Sokolovská uhelná na začátku roku zprovoznila dosud největší baterii s kapacitou 7,45 megawatthodin, se na pomyslné prvenství dere polostátní skupina ČEZ, která se chystá stavět baterii s kapacitou o dvě megawatthodiny vyšší. Do sítě ji chce připojit ve druhé polovině roku.

Podpora tuzemských startupů ze strany státu roste. Do tří fondů nyní rozdělí 55 milionů eur, asi 1,3 miliardy korun, které budou směřovat do startupů zabývajících se umělou inteligencí, fintechem a do firem v rané fázi existence. Prostředky pocházejí z Národního plánu obnovy. O tom, kdo bude prostředky spravovat, rozhodne Evropský investiční fond.

Americká investiční banka JPMorgan podle stanice CNN zažalovala svého bývalého dlouholetého šéfa Jese Staleyho. Bankéře, který ve společnosti strávil více než třicet let, viní z toho, že se podílel na krytí amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Tomu za údajné sexuální zločiny hrozilo až 45 let vězení, v roce 2019 však ve vazbě spáchal sebevraždu.

