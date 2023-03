Je to po dvaceti letech úleva, říkají příznivci Pavla po inauguraci | e15.cz

Kdyby se inaugurace konala týden po volbách, byla by podpora Petra Pavla na Pražském hradě pravděpodobně masovější. Zklidněná atmosféra se projevovala od rána, kdy mezi nádvořími bez potíží proudily skupiny turistů, kteří se jen podivovali nad všudypřítomnými televizními štáby. Až kolem poledne se začali scházet první hosté inaugurace i příznivci nového prezidenta z řad veřejnosti.

„Přišli jsme proto, že je hezké podpořit nového prezidenta svojí účastí,“ řekl mladý pár, který přišel k balkonu na třetím hradním nádvoří, kde Pavel po inauguraci pozdravil veřejnost. „Sleduji to z Hradčanského náměstí, čekám, až se uvolní místo na třetím nádvoří. Je to po dvaceti letech opravdu úleva,“ dodala seniorka, pro kterou byl jediným prezidentem Václav Havel.

Inaugurace se konala ve slavnostním Vladislavském sále, kde byly židle rozestavěné až téměř k oknům, jak velký byl zájem politiků a osobností veřejného života vidět nového prezidenta při skládání slibu. Mezi hosty byli bývalí prezidenti, zákonodárci, členové vlády, velvyslanci, představitelé univerzit, církve, armády, kulturního i sportovního světa. Nechyběl šéf České národní banky Aleš Michl ani pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Novináři vyhlížený předseda ANO Andrej Babiš, který dostal pozvání jako poslanec, přišel do sálu téměř na konec. Nebyla na něm znát zapšklost a v dobré náladě se fotil se svou spolustranicí Alenou Schillerovou. Od Pavla očekává sjednocení společnosti.

Samotná schůze proběhla ve svižném duchu, krátce po jejím začátku složil Pavel slib a pronesl projev. „Když politici nastupují do funkcí, často mluví o sto dnech hájení. Předcházejí tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto brzy zveřejním svůj plán konkrétních cílů na prvních sto dní ve funkci,“ řekl Pavel. Už nyní je jasné, že ho v pátek čeká jmenování nového ministra životního prostředí Petra Hladíka, cesta na Slovensko i rozhodnutí o nepopulárním zákonu, který zpomaluje růst valorizací důchodů. A taky by se měl s manželkou rozhodnout, kde bude bydlet.

Pavel si mohl pozvat dvě stě hostů z osmi set podle svého uvážení. Kromě rodiny a lidí z volebního týmu byla na akci vidět řada celebrit, například herec Martin Dejdar, kuchař Roman Vaněk nebo lékař Tomáš Šebek, a dokonce i jeho protivníci z prezidentských voleb včetně ekonomky Danuše Nerudové. Ta označila Pavlův projev za civilní a ocenila, že upozornil na rozdíly v regionech. „Budeme spolu hovořit o další spolupráci. Je důležité otevírat témata mladých,“ řekla Nerudová.

Nového prezidenta následně čekaly další dva projevy. Symbolicky z balkonu, kde odhalil standartu, kterou kdysi za prezidentsví Miloše Zemana ukradli umělci, a posléze před pozvanými příznivci ve Španělském sále. „Cítím se jako poslanec s přednostními právy,“ zavtipkoval ve třetím projevu Pavel v sále plném poslanců, kteří minulý týden nocovali několik dní ve sněmovně.

Prezident využil příležitosti a podpořil svou manželku Evu Pavlovou, která chce být aktivní první dámou. „Bude skvělou první dámou, bude vidět, působit příjemně, je i připravena věnovat se tématům, jako jsou rodinné vztahy, péče o děti, seniory,“ uvedl.