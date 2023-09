Ranní check: Čtveřice firem chce konkurovat Intelu, odstávka Toyoty pokračuje | e15.cz

Netrpělivě očekávaný dotační program na zateplení rodinných a rekreačních domů nezačne hned začátkem září, tedy v pátek, ale až v průběhu měsíce. Konkrétní termín chce ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) oznámit příští týden.

Čtveřice evropských polovodičových společností se spojila, aby vytvořila konkurenci pro dominantní čipové hráče Intel a ARM. Německé firmy Bosch a Infineon, nizozemská NXP Semiconductors a norská Nordic Semiconductor založí společný podnik pro návrh čipů. Vznikne tak obdoba výrobce letadel Airbus, u kterého se spojily Francie, Německo a Velká Británie, aby konkurovaly americkému Boeingu.

Neplánovaná odstávka v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic potrvá i příští týden, minimálně do pátku 8. září. Auta se v Kolíně přestala vyrábět minulý týden v úterý, výroba dnes stojí devátý pracovní den.

Video se připravuje ... Požár haly v Žebráku. • VIDEO David Malík, HZS

Energetická společnost E.ON od září zlevní plyn všem svým stávajícím zákazníkům, kteří nemají fixovanou cenu. Týkat by se to mělo přibližně 140 tisíc klientů. Oproti současnosti jim klesnou ceny o 16 procent, vůči vládnímu cenovému stropu pak budou nižší až o čtvrtinu. Firma zároveň do dalších týdnů zvažuje i možné úpravy cen elektřiny. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku.

Muskova sociální síť X, tedy bývalý Twitter, aktualizovala svá pravidla ochrany osobních údajů. Plánuje shromažďovat biometrické údaje uživatelů a také záznamy o studiu a pracovních zkušenostech. Na změnu upozornila agentura Bloomberg.

Stane se dnes: