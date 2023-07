Jurečka prozradí budoucnost důchodů, valorizace a penzijní reformy | e15.cz

Co se dnes stane:

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zveřejní informace o dalším zvyšování důchodů v roce 2024 a k projednávání penzijní reformy.

Končí platnost takzvané obilné dohody, která loni v létě umožnila obnovit vývoz obilí a dalších potravin z ukrajinských černomořských přístavů.

Začíná dvoudenní summit Evropské unie a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).

Pokračuje pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) do Tádžikistánu a Uzbekistánu v doprovodu podnikatelské delegace z oblasti důlního a těžebního průmyslu, strojírenství, energetiky, obranného průmyslu, mezinárodní přepravy a zdravotnictví.

O čem jsme psali minlý den:

Porsche 356 No.1 Roadster získal v červnu 1948 povolení k provozu jako první sériově vyráběný vůz stuttgartské značky. Letos uplynulo 75 let, během nichž se firma Porsche etablovala jako jeden z nejslavnějších výrobců sportovních a luxusních vozů na světě. Inženýři ze Zuffenhausenu jako dárek k narozeninám nyní představili koncept elektrického supersportu Mission X, který vznikl ve spolupráci s chorvatskou automobilkou Rimac.

Epet působí na českém trhu už od roku 2005 a z hlediska dodávaného objemu energií se postupně stal největším alternativním dodavatelem. Díky silnému zázemí a orientaci na postupný růst se mu dařilo i v jinak náročném období posledních let. „Naše společnost generuje každým rokem kladný hospodářský výsledek, což považuji za základní předpoklad pro další rozvoj a budování důvěry u zákazníků,“ říká generální ředitel Petr Švec.

Po generaci influencerů-nadšenců vyrůstá generace nových tvrdých byznysmenů s vlastním životem a soukromím. Prodat svůj život na sociálních sítích se ale ukazuje jako dost nejistý způsob existence s nebezpečím pro duši. Mezi tyto průkopníky patří i Lukáš Zachara, kterého stovky tisíc lidí znají pod přezdívkou Zachy. Na internetu začal tvořit už ve svých dvanácti letech. Pravidelně reportoval o svém životě pomocí videoblogů na YouTube a před kamerou seděl při sdílení i těch velmi intimních okamžiků.

Není to zdaleka ojedinělá situace. Akcie za babku, která se ovšem honosí neuvěřitelnou sbírkou analytických doporučení věštících jí růst v desítkách, až stovkách procent. Nízká aktuální cena akcie přitom není ospravedlněna tím, že by firma zrovna tonula v byznysovém pekle. Občas dokonce téměř naopak, takzvaně fundamentálně mluví celá řada argumentů pro to, aby taková akcie byla podstatně dražší. Navíc takový stav trvá třeba už několik měsíců. Investoři kolem ní zlehka našlapují, koukají na cenovku, na finanční výkazy, pokyvují hlavami a říkají něco ve smyslu: It's a bargain.

Před kamerou se tady pohyboval australský herec Chris Hemsworth, pracoval tu režisér Jan Hřebejk, natáčela se zde scéna filmu Na západní frontě klid, album tu nedávno pokřtily reprezentantky Česka v soutěži Eurovize kapela Vesna. Komplex beuronského kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie nad Kinského zahradou v Praze dokáže leckoho uhranout, a tak k jeho bohaté historii přibývají další a další kapitoly.