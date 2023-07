Průměrný důchod by podle Jurečky mohl od ledna být 20 700 korun, vzrostl by o 400 korun | e15.cz

Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Potvrdil tak informace, které už minulý týden zveřejnila E15. Zvednout by se podle Jurečky měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Přesné údaje budou oznámeny po 4. září.