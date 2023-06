Volkswagen chystá velké škrty, budoucí šéf ČT chce omezit iVysílání | e15.cz

Volkswagen nestojí na pevných ekonomických základech a musí výrazněji šetřit. Právě o konkrétní podobě úsporného programu jedná představenstvo koncernu. Ve hře jsou opatření, která by měla snížit náklady o nejméně tři miliardy eur, v přepočtu zhruba 71,4 miliardy korun, u velkoobjemových značek Volkswagen, Seat, Škoda Auto a Cupra, uvedla agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Úspory mají být součástí rozsáhlé restrukturalizace celého koncernu.

Skupina DEK, největší český prodejce stavebnin, nadále roste dvouciferným tempem. Tržby jí loni vzrostly o 22 procent na přibližně 36,5 miliardy korun a provozní zisk (EBITDA) z 3,5 na zhruba čtyři miliardy. Rekordní výsledky, o kterých informovala společnost ve Zprávě o udržitelném rozvoji, redakci E15 potvrdil majitel stavebnin Vít Kutnar s tím, že ještě nejsou zauditované.

Evropská unie brzy představí detailní plán, v němž odhalí, jak hodlá použít zmrazené ruské peníze a majetky na poválečnou obnovu Ukrajiny. Stanici CNBC to řekl švédský diplomat Anders Ahnlid, který má tuto agendu v sedmadvacítce na starosti. Nakládání se zabavenými ruskými aktivy však nadále zůstává z právního, politického i technického hlediska složité a řešení marně hledají i české úřady.

Zvolený generální ředitel České televize Jan Souček, který se ujme řízení největšího veřejnoprávního média od října, plánuje uzavřít iVysílání jen pro plátce koncesionářských poplatků. Tím by se měly zvýšit příjmy televize. Budoucí vládce Kavčích hor také zvažuje snížení počtu kanceláří v sídle televize a pronájem volných prostor. „Nechci se zříkat toho, že se zamyslíme nad tím, jestli potřebujeme tak velký areál, tolik jednotlivých kanceláří, jestli ho nepřestavět na menší nebo větší zasedačky, relax zóny, ve kterých se týmy mohou potkávat. To znamená zkoncentrovat působení České televize do menšího počtu budov a místností,“ navrhuje Souček.

