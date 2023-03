Rittig se v Česku vrací k podnikání, Lego má rekordní čistý zisk | e15.cz

Návrat „politického podnikatele“ Ivo Rittiga začíná nabývat konkrétních obrysů. Poté, co loni Deníku N sdělil, že se vrací do Česka, kde znovu začne podnikat, se poprvé podařilo dohledat jeho reálný byznys, konkrétně pronájem tryskového letounu. Firmu Nextant, nyní přejmenovanou na Corte NEXT, koupil Rittig na sklonku roku, jak E15 potvrdil podnikatelův právní zástupce Vlastimil Rampula. Výši transakce neuvedl.

Pavilon České republiky na Světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace má doslova zářit. V otevřené architektonické soutěži v konkurenci 37 návrhů vyhrála velká skleněná spirála studia Apropos Architects spolupracujícího s kreativci z Lunchmeat Studia a architektkou Terezou Šváchovou. Výstavba a příprava pavilonu se však bude muset vejít do rozpočtu 120 až 150 milionů korun. Předsedkyně odborné poroty a architektka Eva Jiřičná nezastírá skepsi: „Domnívám se, že to za 120 milionů není postavitelné.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Škoda Auto odmítly informace zveřejněné v deníku Financial Times, podle kterých německý automobilový koncern Volkswagen pozastavuje plány na vybudování továrny na baterie do elektromobilů v Česku. Podle odborníků je však tvrdou realitou, že Spojené státy představují pro výstavbu podobných projektů mnohem atraktivnější lokalitu než Evropa.

Protivládní protesty v Gruzii proti kontroverznímu zákonu o zahraničních agentech. Kritici zákona se obávají, že to zemi posune k autoritářskému režimu po vzoru Ruska.

Dánský výrobce stavebnic Lego pokračuje v boomu odstartovaném během pandemie a hlásí rostoucí tržby. Za rok 2022 stouply o 17 procent na 9,28 miliardy dolarů. Legu se daří i navzdory nepříznivé makroekonomické situaci, vysoké inflaci a narušení dodavatelských řetězců. Příčinou úspěchu je mimo jiné bohatá nabídka komplikovanějších stavebních setů, které cílí na dospělé zákazníky.

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty dovážejí ruskou ropu a ropné produkty, potvrzují data společností, jež monitorují dodávky. Ukazuje se tak, že země Perského zálivu aktivně spolupracují s Moskvou, která po ztrátě západních trhů hledá odbyt pro svou těžební produkci. Obchodníci se navíc domnívají, že by se ruská nafta mohla dostat k zákazníkům Rijádu, mezi něž patří evropské země. Zároveň se množí informace o záhadné flotile tankerů, kterou zřejmě sankcionovaná země využívá k obcházení postihů.

