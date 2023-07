Škoda Auto může přijít o enyaq. Pohlreich poslal firmu do insolvence | e15.cz

Svůj vlajkový automobil s elektrickým pohonem vyrábí Škoda Auto v Mladé Boleslavi od listopadu 2020. Zda odtamtud budou vozy Enyaq vyjíždět i v příštích letech, není jasné. Ve hře je přestěhování výroby výdělečného modelu s vysokou marží do největšího evropského elektromobily produkujícího závodu Volkswagenu ve Cvikově. V rozhovoru pro deník e15 to uvedl odborový předák Škody Auto Jaroslav Povšík.

Patnáct měsíců bylo prakticky nemožné, aby na hypotéku dosáhli lidé, pro které by splátka představovala více než polovinu jejich měsíčních příjmů. Od července mohou tito lidé zaklepat na hypoteční přepážky podruhé a budou zřejmě úspěšní. Banky se totiž podle svých slov vesměs postupně navracejí k původnímu modelu poskytování hypoték platnému před utažením pravidel Českou národní bankou. Loni v předvečer zavedení takzvaného ukazatele DSTI limitujícího výši úvěru byla takových zájemců až tisícovka měsíčně. Zájemce bude ovšem muset pečlivě vybírat, do jakých dveří vstoupí.

Známý šéfkuchař a byznysmen Zdeněk Pohlreich poslal do insolvence firmu, která měla podle jeho někdejších plánů zaštítit jeho televizní tvorbu včetně legendárního pořadu „Ano, šéfe!“ Společnost Pokr Production, ve které je Pohlreich polovičním podílníkem, se nicméně stala spíše symbolem tučných účtů za právníky. Insolvenční návrh legenda českých kuchyní podala po letitých soudních sporech se svou někdejší byznysovou partnerkou. Účet za právníky mezitím vyšplhal na miliony a sám Pohlreich navrhuje konkurz, tedy ukončení činnosti firmy.

Z(a)tracená čísla: Investice a důchody

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Investice a důchod (celý díl) • VIDEO E15

Bezobalové obchody se v Česku ocitly v těžké krizi. Neustál ji řetězec Bezobalu, který po deseti letech končí. „Je nám to strašně líto, ale v následujících týdnech budeme postupně vyprodávat zboží a zavírat,“ informovalo vedení společnosti na sociálních sítích.

Škoda Group, výrobce vozidel a komponentů pro veřejnou dopravu, dodá do nových tramvají pro Melbourne stovky trakčních motorů přibližně za 13 milionů eur (přes 310 milionů korun). Je to první kontrakt plzeňských strojíren v Austrálii. Do města s jednou z největších tramvajových sítí světa dodá tramvaje francouzský Alstom, pro nějž Škodovka vyrobí včetně opce až 1120 trakčních motorů. Uvedl to mluvčí Škody Group Jan Švehla. Podle něj jde o významný milník dlouholetého partnerství skupin Škoda a Alstom.

Graf: Pocet smluv s obchodnimi partnery na platebni terminalyAutor: E15

Oblibě bezhotovostních plateb v České republice se obchodníci snažili dlouhodobě vyjít vstříc a každý rok rychle rostl počet uzavřených smluv na poskytování platebních terminálů. V prvním čtvrtletí tohoto roku ovšem jejich počet poprvé od roku 2018 klesl. Jedná se nejen o důsledek zrušení elektronické evidence tržeb, příčinou je i ukončení provozu mnoha restaurací a dalších podniků v pohostinství.

Z očekávaných dvanácti soutěžících, s nimiž ještě na jaře počítalo ministerstvo obrany v otevřeném tendru na útočná vozidla pro výsadkáře, zbyla jen třetina. Výrobci těchto vozů přednostně určených pro speciální a výsadkové jednotky ze Spojených států a Velké Británie nakonec nabídky nepodali, i když jsou jejich platformy roky nasazovány do bojových operací. Důvodem jsou podle informací e15 nejasné, nebo dokonce nesplnitelné požadavky v zadání. Týkají se změn důležitých parametrů, počtu zbraňových systémů a také nároků na kvalitu. Mohly by zapříčinit vleklé spory s armádou.