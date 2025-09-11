Stát rozdělí firmám až 800 milionů na výzkum umělé inteligence
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje na přelom října a listopadu novou dotační výzvu na podporu výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence. Mezi české podniky má směřovat 700 až 800 milionů korun. Program TWIST je zaměřen na strategické technologie a do roku 2031 počítá s výdaji přes osm miliard korun.
Ministerstvo průmyslu již v letošním roce jednu výzvu zaměřenou na rozvoj AI mělo. V ní získalo dotaci 48 projektů a celkový objem poskytnuté podpory dosáhl 800 milionů korun. Do výzvy se přitom zapojilo třikrát více projektů, na řadu z nich ale nezbyly peníze.
„AI je tím, co bude rozhodovat o úspěchu řady firem v budoucnosti. V České republice vzniká řada zajímavých projektů, které výzkum a vývoj v oblasti AI posouvají dále. Je dobře, že si stát rostoucí význam umělé inteligence uvědomuje a v podpoře bude pokračovat novou výzvou. České firmy rozhodně mají potenciál hrát v rozvoji AI významnou roli, a to i z globálního pohledu," uvedl David Kotris ze společnosti enovation, která se zabývá dotačním poradenstvím.
Maximální výše dotace by měla být 30 milionů korun na jeden projekt a může pokrýt až 70 procent nákladů. Dotace lze použít na mzdy výzkumných pracovníků, nákup souvisejících služeb, materiál i drobný majetek. Výzva přitom není určena jen pro malé a střední firmy, ale mohou ji využít i velké podniky při spolupráci s výzkumnou organizací nebo menším podnikem.
Podpora pro start-upy
„Hlavním problémem je, že v České republice vznikají jen dílčí projekty na podporu start-upů, které nejsou nijak centrálně koordinovány. Pro start-upy je tak složité vyznat se v tom, jak získat podporu, ať už na lokální úrovni nebo třeba pomocí různých evropských dotačních programů. Přitom právě start-upy jsou tím sektorem, který může lákat investice, podpořit výzkum a vývoj, a tím i celou ekonomiku," dodal Kotris.
Dotační program TWIST cílí na podporu rozvoje strategických technologií, především umělé inteligence, kvantových technologií a polovodičů a mikroelektroniky, a na posílení transferu dosahovaných výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Do roku 2031 počítá tento program s výdaji 8,2 miliardy korun, přičemž pět miliard korun je vyčleněno ze státního rozpočtu. Program TWIST je v podstatě nástupcem velmi oblíbeného programu The Country for the Future.