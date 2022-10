VENKOVNÍ SAUNA – posílení imunity na vlastní zahradě | E15.cz

Venkovní sauna se může rychle stát součástí Vaší zahrady, je možno ji postavit kdekoli, mezi stromy i u jezírka. Zvolíte-li celoskleněnou přední stěnu sauny, získáte krásný výhled a budete si připadat jako na dovolené.

Blahodárné účinky

Při saunování se uvolňují z těla hormony. Například beta-endorfiny, které pomáhají zmírňovat bolest. Zvyšuje se také hladina serotoninu, díky kterému se cítíme příjemně a klidně. Lépe se soustředíme a je odbourávána úzkost. Pravidelné saunování má pozitivní účinky na celkový stav těla. Zmírňuje bolesti svalů, hlavy a zad.

Snadné usínání

Zapomeňte na chvíli na všechny problémy a v klidu se oddejte relaxaci. Na vlastní kůži se přesvědčte, že jste ještě nikdy neusnuli tak snadno a rychle a nespali tak vydatně jako po pobytu v sauně. Finové by Vám toto tvrzení stoprocentně potvrdili.

Autor: saunujeme.cz

Úsporná na prostor

Pro stavbu venkovní sauny na vaší zahradě stačí prostor 2x 1,8 metru. Stačí mít připravený vhodný podklad, například betonovou desku, a elektrický kabel.

Jak si dopřát 100% zážitek? Do sauny můžete nainstalovat topidlo s vlhkostním bio provozem – a sauna se rázem promění v tropický ráj s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí. Bolí Vás záda? Nechte si do sauny instalovat infrazářič s hloubkovým prohřevem, stačí klidně jen jeden, a prohřejte si bolavá záda, budete překvapeni, jak účinné to je!

Máte rádi romantiku a praskající dřevo v krbu? Máme pro Vás příjemné řešení s nádechem starých časů, ale v moderním pojetí, je to instalace topidla na dřevo s nerezovým komínem. Tato varianta je samozřejmě náročnější na obsluhu, musíte topit a hlídat teplotu, ale pocit z praskajícího dřeva a pohled na plápolající plamen nic nepřekoná.

Saunujte se celoročně

Na otázku, jestli není zbytečné si pořizovat saunu kvůli pár měsícům v roce, Vám velmi rádi odpovídáme – SAUNUJTE SE I V LÉTĚ, posílíte si tím imunitu a připravíte tělo na nelehké období podzimu, budete odolnější proti různým virům a nachlazení. Je prokázáno, že vysoká teplota zničí veškeré viry, a v kombinaci s posílenou imunitou budete opravdu zdraví.

Budete-li se saunovat v létě, Vaše tělo si nastaví termoregulaci a během dne budete velmi dobře snášet vysoké teploty a také se méně potit.

Český výrobce

Ryze český výrobce saunových domků, firma SAUNUJEME s.r.o., vyrábí saunové domky ve vlastní dílně v Kutné Hoře. Venkovní sauny i interiéry saun včetně odpočíváren si můžete prohlédnout v showroomu, který je nedaleko centra ve městě Kolín, a také v centru Českých Budějovic. Dokonce si můžete z jejich stránek stáhnout ceník venkovních saun a infrasaun. SAUNUJEME s.r.o. se specializuje na stavbu venkovních prosklených nebo panoramatických saun.

Přijďte se přesvědčit, jak může vypadat poctivě vyrobená sauna. Nemusí být jen venkovní. Společnost SAUNUJEME s.r.o. vyrábí i veškeré interiérové vestavěné sauny na míru, parní kabiny, infrasauny a celá wellness, veřejná i privátní. Showroomy v Kolíně a v Českých Budějovicích jsou otevřené po předchozím objednání každý všední den od 9 do 17 hodin. Na stránkách www.saunujeme.cz najdete bližší informace včetně fotografií z realizací.