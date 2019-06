Altnerovi nám dluží miliony, tvrdí ČSSD | E15.cz

V téměř dvě desítky let trvajícím sporu mezi ČSSD a Zdeňkem Altnerem, respektive dědici před třemi lety zesnulého advokáta, nastal obrat o sto osmdesát stupňů. Nejvyšší soud dal za pravdu sociální demokracii, když zpochybnil odměnu pro Altnera ve výši 18,5 milionu korun z pronájmu Lidového domu i propočet penále za její neuhrazení. To mělo dosáhnout 318 milionů. Strana nyní nabízí příbuzným právníka smír. Někteří odborníci souhlasí, že peníze, které už Altner a jeho rodina dostali, jsou dostatečné.

Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka je exekuce zažehnána, protože rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2016 vyšší soud zrušil. „Pro nás z toho plyne, že Altnerovým nic nedlužíme,“ řekl.

Dodal, že vyhraná pře o pražskou centrálu dosud socialisty stála téměř 70 milionů. „Není to tak, že bychom za služby, které pro nás pan doktor Altner odvedl, nezaplatili,“ podotkl Hamáček s poukazem na kritiku, že oranžoví nedodržují závazky.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý míní, že pokud by se vycházelo z dřívějších advokátních tarifů, náležela by Altnerovi nižší odměna. „Nejenže nic nedlužíme, ale je dluženo nám. Měly by nám být vráceny miliony,“ uvedl s tím, že strana nabízí Altnerovým mimosoudní vyrovnání.

To Patrik a Veronika Altnerovi odmítají. „Dlužník, který devatenáct let neplní smlouvu, dehonestoval našeho otce jako svého věřitele, ale miliardový majetek, který mu otec zajistil, si užívá a inkasuje z něj příjmy,“ reagovali.

Sumu 18,5 milionu, kterou měl Altner navíc získat z pronájmu Lidového domu, však zpochybňují i někteří odborníci. „Je to nepřiměřená odměna, a to nemluvím o smluvní pokutě,“ uvedl advokát Pavel Blanický, který je obeznámený s kauzou. Stejný názor má i předseda KSČM Vojtěch Filip, který má právní kancelář. „Platí obecná zásada, že odměna pro advokáta nesmí odporovat dobrým mravům,“ řekl.

Podle ministerstva spravedlnosti nesvědčí vleklý případ o selhání justice. Úřad připomíná, že tuzemské i evropské statistiky potvrzují, že v rychlosti civilních soudů patří Česko mezi nejlepší země EU.

Přesto je z verdiktu Nejvyššího soudu patrné, že nižší soudy, které Altnerovy přiřknuly stamiliony, postupovaly chybně. „Vůbec nezjišťovaly, jakou právní službu původní žalobce jako advokát pro klienta provedl,“ stojí v rozsudku.