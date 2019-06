Zeman: Demonstrace proti vládě nemají smysl, Babiš by je měl ignorovat | E15.cz

Poslední demonstrace, které se podle organizátorů z iniciativy Milion chvilek zúčastnilo na 120 tisíc lidí, se uskutečnila v úterý na Václavském náměstí. Další má být v neděli 23. června v Praze na Letné. „Já jsem v roce 1989 na Letné byl. A to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijet vyřádit, ať to dělá,“ řekl Zeman. „Já uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky. Nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese,“ řekl Zeman na adresu jednoho z organizátorů demonstrací Mikuláše Mináře.

Zemanovi se také líbila sobotní Babišova slova, která pronesl v Bratislavě. Babiš tam řekl, že Česká republika není Slovensko a v České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací. Zeman poznamenal, že se s premiérem Babišem pravidelně setkává a jistě na toto téma dojde.

Zeman podle svých slov říkal bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, že neměl rezignovat kvůli demonstracím, které na Slovensku vypukly po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Koneckonců se ukázalo, že vražda toho novináře Kuciaka velmi pravděpodobně neměla politickou, ale byznysovou souvislost. No ale když se někdo nechá překvapit a reaguje poněkud hystericky, je to jeho chyba,“ uvedl Zeman.

Prezident řekl, že plně respektuje právo demonstrantů se vyjádřit, ale pokud si přejí demisi premiéra, je v parlamentní demokracii možná jen dvěma způsoby. Prvním jsou parlamentní volby a druhou vyslovení nedůvěry vládě ve Sněmovně. Poznamenal, že demonstrantů jsou necelá dvě procenta oprávněných voličů, s tím se volby nevyhrávají.

„Já bych ty demonstrace považoval za - do jisté míry - podpůrné shromáždění pro ty české politiky, kteří chtějí odvolat Andreje Babiše,“ dodal prezident. V té souvislosti zmínil i bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Pokud jde o počty účastníků, tak mu policejní prezident Jan Švejdar prý sdělil, že v krajských městech zahrnovaly protivládní demonstrace jen několik set lidí, pouze v Brně jich možná byly 2000.