ANO napadlo důchodovou reformu u Ústavního soudu. Kritizuje porušení jednacího řádu

Hnutí zároveň napadlo i dvě obsahové části zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108 tisíc osob z takzvané třetí kategorie rizika. Zaměstnavatelé by měli mít povinnost pracovníkům v této části náročných profesí na stáří přispívat do spoření, Sněmovna podpořila koaliční návrh v úvodním kole minulý týden.