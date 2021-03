Zákon o dostupném bydlení je na světě. Dostálová ale obešla řádné schvalování | E15.cz

Vláda zkouší pár měsíců před volbami naplnit jeden z hlavních slibů z koaličního programu, tedy vyřešit bytovou krizi. Proto přišla s návrhem zákona o dostupném bydlení. Avšak místo toho, aby ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) předložila dlouho očekávaný návrh do mezirezortního připomínkového řízení, legislativcům a vládě, dala jej přímo do Sněmovny.

Dostálová využila existujícího návrhu zákona koaliční ČSSD o veřejně prospěšných společnostech bytových, který čeká ve Sněmovně na druhé čtení. Spolu s předkladatelem původního zákona Janem Birkem (ČSSD) k němu ve čtvrtek nahrála takzvaný komplexní pozměňovací návrh, což je ve skutečnosti zcela nový zákon. Ten by měl hned po zahájení druhého čtení a po souhlasu Sněmovny plně nahradit původní předpis. Všechny připomínky poslanců by pak směřovaly k novému návrhu.

„Byli jsme připraveni zákon pustit teď v březnu do řádného legislativního procesu. Mezitím přišel do sněmovny návrh poslanců ČSSD, který sklidil velkou kritiku, a my se dohodli, že bychom to mohli použít jako nosič. Co si budeme povídat, ušetří to spoustu času,“ řekla deníku E15 Dostálová, podle které je návrh prodiskutovaný a nevadí, že neprojde řádným připomínkováním. „Pokud to chceme prosadit ještě v tomto volebním období, je to jediná cesta,“ dodala.

Pozměňovací návrh mění název předpisu na zákon o dostupném bydlení. Zůstává však hlavní princip sociálnědemokratické předlohy, a to možnost obcí, krajů a ministerstva pro místní rozvoj založit veřejně prospěšnou společnost v oblasti bydlení. Ta bude stavět byty za výhodnějších daňových podmínek. Společnost si vezme na výstavbu úvěr, zájemci o bydlení by pak platili splátky ve formě nájmu. Organizace by mohla mít formu nadace, družstva, společnosti s ručením omezeným či třeba akciové společnosti.

„Je to moderní princip ozkoušený ve světě. Společnosti budou neziskového charakteru, a tím by bydlení mělo být dostupnější,“ řekla Dostálová. Nový zákon kromě toho zakotvuje chybějící definice pojmů z bytové politiky a zaměřuje se na prevenci ztráty bydlení.

Dostálová nevidí problém v tom, že původní návrh socialistů loni v létě odmítla podpořit sama vláda. Nová verze neobsahuje nejkritizovanější část původního návrhu, který umožňoval obcím získat až čtvrtinu bytů v komerčních stavebních projektech za nákladovou cenu. Proti tomu se postavila velká část sněmovních stran, rezortů a developerů. Podle nich by se paradoxně zvýšila cena bytů, neboť by zbývající tři čtvrtiny bytů musely být prodány dráž.

Opozičním stranám se nelíbí způsob, jakým Dostálová návrh prosazuje. „Je jasné, že takhle důležitý zákon v žádném případě vznikat nemá. Tento komplexní pozměňovací návrh původní návrh přepisuje úplně celý, z toho původního nezbyl ani nadpis. Jestli tímto způsobem chce vláda přijímat důležité zákony, tak to jenom svědčí o absolutní nekoncepčnosti,“ myslí si poslanec Martin Kupka (ODS). „Počítali jsme s tím, že k Birkeho návrhu připojíme poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh. Nyní bude zřejmě nutné začít od píky,“ dodal.

V bytové politice se angažují také Piráti, kteří připravili k návrhu řadu změn. Podle pirátského poslance Ondřeje Profanta ministerstvo pro místní rozvoj v rámci pracovní skupiny nevzalo jejich připomínky v potaz a komplexnímu pozměňovacímu návrhu prý chybí širší shoda nejen s politiky, ale i třeba se samosprávami.

„Je to bohužel tradiční způsob fungování vlády. Místo toho, aby pořádně věci projednala a našla konsenzus, tak je tlačí na sílu,“ řekl Profant, který by si představoval větší zapojení obcí.

Nástroj ve formě komplexního pozměňovacího návrhu použila ministryně Dostálová v krátké době už podruhé. Před několika týdny jej prosadila u návrhu nového stavebního zákona. Pozměňovacím návrhem přepsala část základních parametrů svého původního návrhu, který loni prošel připomínkováním a kompromisy. Sněmovna jej přijala jako nový nosič a nyní k němu poslanci nahrávají připomínky.