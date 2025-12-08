Předplatné

Turek je s vyhřezlou ploténkou v nemocnici pod léky, prezidentovi poslal dopis

ČTK
  • Filip Turek je kvůli vyhřezlé ploténce v nemocnici.
  • Šťastný předal prezidentovi omluvu, nový termín není jasný.
  • Pavel zpochybňuje Turkovu účast ve vládě.

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek je s vyhřezlou ploténkou v jedné z pražských nemocnic a pod silnými léky na bolest. Novinářům to po svém jednání s prezidentem Petrem Pavlem řekl předseda sněmovní frakce Motoristů Boris Štastný. Prezidentovi předal od Turka omluvný dopis. Šťastný předpokládá, že se Turek bude moci brzy s prezidentem setkat, termín ale odmítl odhadovat.

„Neumím predikovat, jak se jeho stav bude vyvíjet,“ uvedl Šťastný, který se má v nové vládě stát ministrem pro sport, prevenci a zdraví.

Turek se dnes měl setkat s prezidentem jako poslední z nominantů do vlády Andreje Babiše (ANO). Motoristé v neděli oznámili, že ho trápí vyhřezlá ploténka a je v péči lékařů. V podvečer Hrad informoval, že se poslanec ze schůzky omluvil ze zdravotních důvodů. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.

