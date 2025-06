Babiš: Fialova vláda je asociální a klientelistická. Kabinet čelí pokusu o svržení

Svolání schůze podnítilo hnutí ANO kvůli bitcoinové aféře kolem miliardového daru ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného muže. Babiš v úvodním vystoupení zkritizoval činnost vlády celkově. "Fialova vláda se topí. Topí se ve lžích, skandálech, nekompetenci a korupci skoro čtyři roky," prohlásil předseda ANO. Kabinet označil také za asociální, arogantní a klientelistický. "Prachy, moc a koryta," charakterizoval jej.

Fialově vládě vyčetl Babiš například zvýšení daní, přístup k důchodům, růst cen a zadlužení státu, když vláda podle něho rozvrátila veřejné finance.

Kvůli spornému daru ministerstvu spravedlnosti rezignoval čtyři měsíce před sněmovními volbami šéf resortu za ODS Pavel Blažek. Opozice volá po odstoupení ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) i po demisi celého kabinetu. Bitcoinová kauza byla podle Babiše promyšlenou akcí, jejímž cílem bylo vyprat špinavé peníze, mluvil o organizovaném zločinu. "Tohle je korupční aféra nebývalých rozměrů," řekl lídr ANO. Bitcoiny daroval ministerstvu muž, který v minulosti skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Neexistuje žádné rozhodnutí

Blažek zopakoval na sociální síti X svou verzi událostí kolem daru. Mimo jiné uvedl, že žádný státní orgán dosud nesdělil ministerstvu spravedlnosti jakékoli pochyby o původu darovaných bitcoinů a neexistuje žádné rozhodnutí, že by darovací smlouva byla uzavřena v rozporu s právem, což platí i o prodeji kryptoměny v aukcích.

Dárce se trestné činnosti dopustil před 12 lety, uhradil vše, co podle soudů uhradit měl a nyní z ničeno obviněný není, připomněl bývalý ministr spravedlnosti. "Bez zohlednění mimo jiné těchto skutečností bude dnes Sněmovna hlavně arénou nepodložených, neověřitelných i zcela smyšlených, ovšem o to hlasitějších, nactiutrhačných frází," napsal.

Aby kabinet padl, muselo by pro jeho svržení aktivně hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. Opozice v podobě ANO, SPD a Pirátů tolik hlasů nemá. Z dnešního jednacího dne se z opozice omluvil ze zdravotních důvodů Tomáš Helebrant (ANO). Omluvu na celý den zaslalo i několik koaličních poslanců. Jde o Josefa Bernarda, Michaela Rataje (oba STAN), Pavla Golasowskou, Víta Kaňkovského (oba KDU-ČSL) a o Martina Dlouhého (TOP 09).

Poslanecká debata zřejmě potrvá do pozdních nočních hodin. Pokračovat bude pravděpodobně i ve středu, a to do večera.