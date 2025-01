Předem jasno je zejména o obsazení ministerstva financí i plánovaného superministerstva hospodářství. Státní kasu má opět řídit Alena Schillerová a superministrem stěžejního hospodářského rezortu by měl být zase Karel Havlíček, který už se smířil s tím, že zůstane jen stínovým premiérem, ale skutečným předsedou vlády bude – podle prognóz ve vítězných podzimních parlamentních volbách – Andrej Babiš. Školství by pak měl obsadit Robert Plaga. Velká tlačenice se ale začíná odehrávat před ministerstvem obrany, zahraničí a vnitra, kde hnutí zatím jasného kandidáta nemá, ale o několika jménech už se živě diskutuje jak uvnitř hnutí, tak v politických kuloárech.

„Obrana není hyperpolitický rezort, nejsou to finance, přes něž vláda prostřednictvím rozpočtu plní sliby voličům. Je to ale silové, důležité ministerstvo ve vztahu k zahraničí, především k NATO a ke Spojeným státům,“ řekl e15 zdroj z bezpečnostní komunity, sympatizující s ANO.

Ze zmíněných důvodů je možné, že v případě rezortu obrany a Černínského paláce hnutí sáhne po nestranících. Naznačil to i Babiš, který si chce zahraniční politiku jako premiér z velké části řídit sám. Silný předseda vlády podle něj může chodit na zasedání NATO a EU, ministr zahraničí by tak byl v Babišově vládě jen pouhým „šéfdiplomatem“. Podmínkou by ale zcela určitě byla loajalita vůči předsedovi kabinetu. Přesto se o post hlásí první zájemci.

Dostanou Babiše k důležitým lidem

Jako o možných adeptech na vedení rezortů obrany a zahraničí se podle několika zdrojů e15 aktuálně hovoří o bývalém velvyslanci Česka při NATO v Bruselu a náměstkovi celkem tří ministrů obrany za ANO Jakubu Landovském. Do čela diplomacie by se mohl vrátit Jakub Kulhánek, který zastával tento post v roce 2021 ve druhé Babišově vládě. Následně se stal českým velvyslancem při OSN v New Yorku.

Také Kulhánek byl v minulosti náměstkem ministra obrany Martina Stropnického (ANO) a radil bývalému premiérovi a šéfovi socialistů Bohuslavu Sobotkovi. Napsal a dokázal protlačit Sobotkův článek do prestižního amerického časopisu Foreign Policy. Kontakty Kulhánka a Landovského by se Babišovi mohly hodit k tomu, aby se na Západě dostal ke klíčovým lidem.

Bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. | Profimedia

Oba diplomaté byli dříve členy ČSSD, dnešní SOCDEM, ze strany ale už vystoupili. Kulhánek vrátil stranickou legitimaci předloni a Landovský loni. „Zatím k tomu není co říct,“ nechce Landovský spekulace o svém případném vládním angažmá komentovat. Zároveň však tuto možnost nevyloučil. Kulhánkovi se e15 dovolala, ale omluvil se, že je z důvodu pracovní porady zaneprázdněný. Později nebral telefon a neodpověděl ani na opakovaně zaslané SMS s prosbou o komentář ke svému možnému působení v budoucí vládě.

Babišovi by spolupráce s expolitiky sociální demokracie podle všeho nevadila. „Naše vláda s ČSSD měla dobré výsledky,“ hájí Babiš spolupráci se socialisty, jakkoliv je oživení koalice se stranou s mizivou šancí překročit práh Poslanecké sněmovny spíše nepravděpodobné.

Okruh zvažovaných kandidátů na ministra obrany je ale širší. Hovoří se také o poslanci ANO ze sněmovního výboru pro obranu a moravskoslezském hejtmanovi Josefu Bělicovi, který u Babiše zabodoval přesvědčivým vítězstvím v loňských krajských volbách. Objevují se i jména někdejšího náčelníka generálního štábu a současného českého velvyslance v Litvě Aleše Opaty nebo bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého.

Stínoví ministři Metnar a Bžoch

Pokud bychom vycházeli z obsazení stínové vlády, do rezortu obrany by se měl vrátit politicky ostřílený Lubomír Metnar, který už byl ministrem v letech 2018 až 2021. Stávající šéf sněmovního výboru pro obranu o post podle informací e15 zájem má. „Že bych byl příštím ministrem obrany, zvažuji. Počkejme si ale na výsledek voleb. Je tam řada proměnných,“ říká opatrně Metnar, který není členem ANO. Potvrdil nicméně, že se bude znovu ucházet o hlasy voličů. „Kandidovat za hnutí určitě budu, záleží, na jakém místě. O tom se jedná,“ dodává.

Metnar ale nemá s Babišem ideální vztahy. Šéf hnutí ANO údajně exministrovi vytýká, že není příliš aktivní v médiích a na sociálních sítích. Uměřený Metnar se rozhodně nemůže měřit s nepřehlédnutelnou Alenou Schillerovou a jejími tanečky na TikToku. Schillerová už má jisté místo jedničky na volební soupisce ANO v Jihomoravském kraji. Babiš povede kandidátku na severní Moravě a Havlíček v Praze. Kandidátku ANO ve Středočeském kraji by měl vést bývalý ministr školství Robert Plaga.

Stínovým ministrem zahraničí je pak bývalý poslanec a nyní člen Evropského parlamentu Jaroslav Bžoch. Vzhledem k tomu, že vykonává funkci v Bruselu, Babiš s ním do čela Černínského paláce moc nepočítá. Navíc Bžoch těžce nesl zapojení europoslanců ANO do nové ultrakonzervativní evropské frakce Patrioti, o čemž ho Babiš předem ani neinformoval. Bžoch se k tomu později už nechtěl vyjadřovat, ale v případě „adorace Ruska“ je připraven podle svých slov frakci opustit. Tato otevřená kritika jeho důvěru u vůdce hnutí poškodila. „Stále si plním veškeré povinnosti v rámci stínové vlády. Obsazení případného kabinetu jsme ještě interně neřešili. Pokud bych dostal nabídku, byla by to pro mě pocta, určitě bych o tom uvažoval,“ řekl e15 Bžoch.

Návrat Adama Vojtěcha

Babiš už aktivně řeší také obsazení postu ministra zdravotnictví. Ve stínové vládě má rezort na starosti Kamal Farhan, který se ale loni stal plzeňským hejtmanem. Vzhledem k tomu, že šéf hnutí nefandí kumulaci funkcí, Farhanovy šance na vstup do vlády se tím snížily. Naopak Babiš už má vyhlédnutého jiného kandidáta, kterému stoprocentně důvěřuje. Staronovým ministrem zdravotnictví by se mohl stát současný velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch. Ten by mohl na podzim také kandidovat za ANO do Poslanecké sněmovny. Musel by ale předčasně na velvyslanectví v Helsinkách skončit. Na dotazy e15 Vojtěch neodpověděl.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. | ČTK

Stínovou ministryní vnitra je karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která také loni na podzim drtivě vyhrála v senátních volbách. Tento silový rezort ale nejspíš Babiš obsadí někým jiným. Podle informací e15 hledá šéf hnutí společně se svým pobočníkem Jaroslavem Faltýnkem kandidáta v řadách policistů. Jako o uchazeči na post nástupce Víta Rakušana se v hnutí ANO často hovoří také o plzeňském primátorovi Romanu Zarzyckém, který se bezpečností zabývá a upozorňuje na sebe i legislativními návrhy. Loni premiéra Fialu a ministra Rakušana několikrát vyzval ke změně přestupkového zákona, aby obce měly legislativní možnost vykazovat problémové osoby do míst jejich trvalého bydliště.