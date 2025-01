Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se domnívá, že hnutí SPD by případně mohlo tolerovat vládu ANO. Subjekty ale příliš v poslední době nekomunikují, řekl v neděli Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Bývalý premiér také řekl, že ANO by chtělo, aby se do Sněmovny dostali SOCDEM nebo Motoristé.

Babiš tento týden vyloučil vytvoření vlády se stranami zastoupenými v nynějším kabinetu včetně Pirátů, kteří jej loni opustili. Jedná se tedy dále o ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Co se týče SPD, v neděli řekl, že spolu hnutí moc nekomunikují. „Ale určitě si myslím, že by nás mohli tolerovat, naši vládu,“ uvedl Babiš. Za velice rozumného poslance označil Radima Fialu, šéfa klubu SPD a místopředsedu hnutí.

Co se týče referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, které žádá SPD, podle Babiše není potřeba. Frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu, jejíž součástí hnutí ANO je, chce podle něj EU změnit k lepšímu.

Babiš řekl, že kandidátku ANO ve Středočeském kraji by měl vést bývalý ministr školství Robert Plaga. Ocenil by, kdyby v podzimních sněmovních volbách kandidovali i někteří z dalších ministrů jeho vlády, například dřívější šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch, jenž je nyní velvyslancem ve Finsku. V neděli šéf hnutí řekl, že s Vojtěchem se osobně setkal a exministr se nyní rozhoduje.

Babiš už dříve oznámil, že bude lídrem kandidátní listiny v Moravskoslezském kraji. V Praze kandidátku povede Karel Havlíček, stínový premiér a bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy. V Jihomoravském kraji bude v čele kandidátky místopředsedkyně a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, uvedl v neděli Babiš.

ANO neusiluje o ministerstvo zahraničí

Poznamenal také, že pro hnutí ANO není prioritou získat v případné příští vládě post ministra zahraničí. Klíčová je podle něj pozice premiéra. „Silný premiér po dohodě s prezidentem může chodit na zasedání NATO, je v EU a dělá pragmatickou zahraniční politiku za ekonomické zájmy Česka,“ podotkl Babiš.

Podle médií by mezi kandidáty ANO na post šéfa české diplomacie mohli být stínový ministr zahraničí a europoslanec Jaroslav Bžoch, dřívější předseda Sněmovny Radek Vondráček nebo Vojtěch. Babiš v neděli řekl, že Vojtěcha ANO potřebuje pro zdravotnictví.

Babišovo vystoupení v diskusním pořadu v neděli na sociálních sítích kritizovala řada koaličních politiků. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) uvedl, že se Babiš vyznal z toho, že nenávidí USA a že chce více obchodovat s Čínou. „Takto obhajoba českých zájmů nevypadá. Česko patří na Západ,“ napsal. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v souvislosti s debatou hovořil o Babišově „nálepkování, urážení a fňukání“. Expremiér podle něj není lídr, ale populista, který lidi jen straší.

Sněmovní volby by podle modelu agentury STEM pro CNN Prima News v lednu vyhrálo ANO se ziskem 34,4 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu, v níž jsou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by získala 18,1 procenta a třetí hnutí STAN 9,9 procenta. Přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě opoziční SPD a Piráti, těsně pod ní zůstalo uskupení Stačilo! a Motoristé.

Babiš: Pět procent HDP na obranu v Česku nejde

Babiš v televizi CNN Prima News řekl, že pokud by byl premiérem, americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by vysvětlil, že výdaje pět procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu jsou v Česku nereálné. Dvě procenta jsou podle expremiéra Babiše dostatečná.

Trump minulý týden řekl, že chce, aby členské země Severoatlantické aliance prudce (NATO) zvýšily své výdaje na obranu a dávaly na ni pět procent HDP. „Donaldu Trumpovi, pokud bych byl premiér, bych vysvětlil, že pět procent je nereálných, že dvě procenta jsou pro nás dostatečná, protože nám HDP stále stoupá,“ řekl Babiš.

Premiér Petr Fiala (ODS) po Trumpově vyjádření řekl, že dvě procenta HDP na obranu bude minimální hranice. Realistické je podle něj bavit se o třech procentech v horizontu několika let. Prezident Petr Pavel tehdy Českému rozhlasu Radiožurnál řekl, že výdaje zemí NATO na obranu se neřídí přáním kteréhokoliv z lídrů aliance, ale musí vycházet z hrozících rizik, která vyplynou z příslušných analýz. V případě ČR pokládá za realistické, že výdaje vzrostou na tři procenta HDP v horizontu roku 2030.