Bonus pro pracující důchodce je pro stát nákladný, míní Stanjura | e15.cz

V průměru o šestnáct až dvacet tisíc korun ročně si zaměstnaní či podnikající důchodci zatím nepolepší. Návrh novely zákona, která by je osvobodila od sociálního pojištění a měla platit už letos, odmítlo ministerstvo financí. Důvodem jsou dopady na státní rozpočet.

Šéf rezortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce o předloze dál jednat, argumentuje snahou motivovat seniory k ekonomicky aktivnímu životu. Aktuálně je v Česku 270 tisíc lidí, kteří pobírají penzi a zároveň jsou výdělečně činní. Celkově stát vyplácí téměř 2,4 milionu starobních důchodů.

Že je záměr u ledu, potvrdila Jurečkova mluvčí Eva Davidová. „Nadále probíhá politická diskuze uvnitř vládní koalice. Zásadní připomínky uplatnilo ministerstvo financí. Týkají se výpadku příjmů z pojistného na důchodové pojištění ve výši přibližně čtyř miliard korun ročně,“ uvedla.

Ministr práce plánuje bonus pro pracující penzisty vtělit do chystané důchodové reformy, kterou představí na podzim. Z novely zákona o sociálním zabezpečení, jíž se má začít zabývat Poslanecká sněmovna, však opatření vypadlo. Zůstaly v ní jen méně významné změny, jako je možnost podávat žádosti o důchody on-line nebo úpravy termínů výplat penzí.

Návrh počítal s tím, že seniorům s hrubou mzdou 25 tisíc korun by zůstalo asi 1600 korun měsíčně. U třicetitisícové mzdy by přilepšení činilo 1900 korun a u čtyřicetitisícové 2600 korun. Rezort financí však vyčíslil v připomínkovém řízení výpadek způsobený důchodovému systému až na 4,5 miliardy korun ročně. Takzvaný důchodový účet tíží vysoké schodky, na něž si stát půjčuje. Loni to bylo 36 miliard korun, letos má deficit přesáhnout šest desítek miliard.

Navýšení důchodu méně než půl procenta

Nyní mohou penzisté, kteří jsou zaměstnaní či podnikají a odvádějí sociální pojištění, žádat vždy po 360 odpracovaných dnech o mírné navýšení důchodu. To činí 0,4 procenta, což ve většině případů představuje zhruba stokorunu měsíčně. Jen málokomu se tedy vyplatí ztrácet čas vyplňováním a zasíláním příslušných formulářů.

To byl také jeden z hlavních důvodů, proč mělo tuto slevu nahradit odpuštění pojistného, které se odvádí ve výši 6,5 procenta ze základu výdělku. Zaměstnavatelům by se pojistné nezměnilo.

Rovněž živnostníci by si ponechali 6,5 procenta ze zisku, i jim by odvodová sazba klesla z 29,2 na 22,7 procenta. Podle Jurečkova návrhu by bonus bylo možné uplatňovat i u paušálu.

Pracovních příležitostí by měl být podle odborníků dostatek i vzhledem ke stávající situaci způsobené nízkou nezaměstnaností, kdy firmy obtížně hledají posily. „Starší lidé patří k nejloajálnějším zaměstnancům, disponují velkým smyslem pro odpovědnost,“ řekl Jan Nedělník ze společnosti Comdata Czech.

Podle celorepublikových údajů byl přivýdělek k důchodu ještě v roce 2018 doménou mužů. Český statistický úřad však loni zjistil, že začaly převažovat ženy. Ekonomicky aktivních jich je o čtyři tisíce více.

Nejvíce zaměstnaných penzistů působí ve vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči a ve zpracovatelském průmyslu. Senioři však nacházejí uplatnění také v odvětvích, jako je velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, či v zemědělství. Větší zájem je o ty s vyšším dosaženým vzděláním.