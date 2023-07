Důchody vzrostou jen o čtyři stovky, předčasné penze stát oseká | e15.cz

„Lednové navýšení o čtyři sta korun vychází ze zákonných předpisů, odpovídá stavu české ekonomiky, výši inflace i tomu, jak rostly mzdy těch, kteří jsou ekonomicky aktivní,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Výrazné zpomalení tempa štědrých valorizací důchodů způsobených vysokou inflací by mělo spolu s navrhovanými kroky ministerstva práce a sociálních věcí snížit zadlužení penzijního systému. Ten se jen za prvních pět měsíců letošního roku propadl do třicetimiliardového schodku, za celý rok má přesáhnout šedesát miliard korun.

Výsledný deficit však může nabobtnat o dalších téměř pětatřicet miliard, pokud Ústavní soud vyhoví opozici a zruší změny, které na jaře prosadila vláda. V případě platnosti původních paragrafů by senioři od června pobírali přibližně o tisícikorunu více.

Přesto jsou na tom v boji s vysokými cenami lépe než většina pracujících. „Reálné výdělky se v roce 2023 propadly, senioři ale zůstali ,na svém‘, případně si pohoršili jen v rozsahu kolem jednoho procenta,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Penzijní systém značně rozkolísaly tři loňské valorizace. Z toho dvě byly mimořádné a celkem spolkly přes 27 miliard korun. Schodek průběžného pilíře dosáhl 36 miliard. I loni byli jasnými vítězi nad inflací lidé na odpočinku.

Tempo růstu spotřebitelských cen zatím zpomaluje, podle odhadu odborníků za červen kleslo pod deset procent. Přesná čísla teprve zveřejní Český statistický úřad. „Platí, že nadále budeme valorizovat o inflaci, její dopady důchodcům prakticky plně pokrýváme. Za poslední rok a půl penze v Česku vzrostly o třicet procent,“ uvedl šéf rezortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministr v květnu představil důchodovou reformu, která počítá s řadou omezení. Nutná jsou podle něj proto, aby byl systém udržitelný i do budoucna a dnešní ekonomicky aktivní generace měly důstojné stáří.

Pokud navrhovaná opatření projdou během léta parlamentem, už od září se výrazně zpřísní podmínky pro předčasný odchod do penze. Ten v posledních letech využívala až třetina Čechů v předdůchodovém věku. Koaliční kabinet se shodl, že nově by se na odpočinek odcházelo nejvýše tři roky, a nikoli pět let před řádným termínem. Nárok by na to měli jen ti, kteří pracovali a platili odvody 40 let. V současnosti je strop 35 let. Procentní výměra předčasného důchodu by se navíc nevalorizovala.

Od příštího ledna se mají důchody nadále zvedat o inflaci, avšak jen o třetinu, a nikoliv o polovinu růstu reálné mzdy. Příjmy důchodcům v řádu stokorun měsíčně sníží především skutečnost, že se mzdy propadají a zmírňuje také inflace.

Mimořádné valorizace hodlá vláda nahradit dočasnými příspěvky, které bude stát vyplácet automaticky k penzi při vyšší než pětiprocentní inflaci. Nebudou však trvalou součástí důchodu, takže se nepromítnou do pravidelné lednové valorizace.