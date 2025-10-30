Češi dál odmítají euro, členství v EU ale podporují
Dvě třetiny obyvatel Česka jsou proti přijetí společné evropské měny, ukázal nový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (dále CVVM). Podpora členství v Evropské unii ale zůstává vysoká – souhlasí s ním 74 procent lidí. Češi nejpozitivněji vnímají evropskou spolupráci v obraně, kultuře a ekologii. Průzkum se konal v druhé polovině letošního srpna, zúčastnilo se ho 1640 lidí starších 15 let.
Se členstvím Česka v Evropské unii jsou v současné době spokojeny dvě třetiny respondentů a necelá třetina, konkrétně 31 procent, je nespokojena. Nejvíc lidí pozitivně hodnotí evropskou integraci v obraně a kultuře, za prospěšnou ji označily víc než tři čtvrtiny veřejnosti.
Necelé dvě třetiny respondentů kladně hodnotí dopady evropské integrace v hospodářství. Nadpoloviční většina vnímá pozitivně spolupráci v ekologii. Ve vztahu k politice jsou názory veřejnosti téměř vyrovnané - podle 47 procentech je evropská integrace v této věci prospěšná, podle 44 procent škodlivá.
Integrace by měla zůstat stejná
V postojích české veřejnosti k posilování či oslabování integrace se nejčastěji objevil názor, že míra integrace Evropské unie by měla do budoucna zůstat přibližně stejná jako v současnosti. Myslí si to 38 procent oslovených. Posílit integraci sedmadvacítky by chtělo 27 procent lidí, naopak oslabit 24 procent.
Názor, že Česko má být členem Evropské unie, nyní sdílí 74 procent občanů. Opačný názor vyjádřila necelá čtvrtina dotázaných. Ke členství v EU se více hlásí mladí lidé do 30 let, studenti, muži, lidé s vysokoškolským vzděláním, obyvatelé Prahy a voliči koalice Spolu, Pirátů a STAN, dodali analytici CVVM.