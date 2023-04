Český pavilon pro Expo v Ósace bude připomínat spirálu. Sklo dovezeme z Česka, říká komisař | e15.cz

Jen zhruba dva roky zbývají do světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace. Podoba českého pavilonu už je známá, ale teprve nyní po podpisu smlouvy o stavbě, začne shánění potřebných povolení a příprava projektové dokumentace. „V Japonsku má samozřejmě celé Expo speciální režim, takže i japonské úřady budou maximálně vycházet vstříc," říká generální komisař české účasti na Expo Ondřej Soška.

Jak vítězný návrh pavilonu odkazuje na Česko?

Jeden z klíčových artiklů, kterým se Česko prezentuje v zahraničí, je bezpochyby sklo a křišťál. Já jsem velice rád, že mezinárodní odborná porota vybrala právě pavilon, který s českým sklem pracuje. Samozřejmě je poměrně komplikované a náročné udělat spirálu, která bude obložená sklem. Ale já věřím, že to zvládneme.

To sklo dovezete z České republiky?

Ano, dovezeme ho z Česka. Japonští organizátoři nám dali skvělé místo v centru veškerého dění. Takže určitě budeme patřit mezi největší atrakce celého Expa. Do začátku výstavy zbývá 744 dní, což je poměrně hrdelní termín. Ale věřím, že to zvládneme a budeme shopni představit v Japonsku Česko jak nejlépe umíme.

Jak vysoká bude investice do pavilonu?

Vláda schválila rozpočet celé účasti na Expu ve výši 290 milionů korun. Zároveň bude potřeba dofinancovat celý projekt z dalších zdrojů, včetně soukromých, a to na úrovni zhruba 200 milionů korun. Takže celý rozpočet se bude pohybovat kolem 490 milionů korun.

Kolik bude stát výstavba samotné budovy?

To finální číslo vyjde až z veřejné zakázky. Nicméně očekáváme, že to bude někde mezi 120 a 150 miliony korun.

Máte na to jen asi dva roky, v Česku by bylo téměř nemyslitelné získat za tak krátkou dobu všechna povolení. Jak je to v Japonsku?

To máte pravdu. V Japonsku má samozřejmě celé Expo speciální režim, takže i japonské úřady budou maximálně vycházet vstříc. I proto, že se vlastně jedná o dočasné stavby. V tom dvoufázovém řízení musíme nejprve získat takzvané povolení pro dočasnou stavbu, následně stavební povolení. Poté začnou architekti připravovat projektovou dokumentaci pro stavbu a následně vysoutěžíme realizátora, který stavbu dodá. Stejně jako v případě architektů, kde musí spolupracovat české studiu s japonským, tak i v případě stavby předpokládáme, že budou participovat české firmy s japonskými.

Expo je velká příležitost pro české firmy, jak k nim přistoupíte?

Chtěl bych připravit komplexní platformu, kde se budou firmy moci zapojit do české účasti v Japonsku. Určitě dostanou příležitost české startupy, ale i tradiční firmy. Chceme jim pomoci s rozvojem jejich byznysu nejen do Japonska, ale do celého regionu Asie a Pacifiku.

V čem může být Japonsko pro byznys atraktivní?

Japonsko je třetí největší ekonomika světa. Díky podepsané dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o volném obchodu se tam otevírá obrovská příležitost pro české exportéry a další firmy. Japonsko je zároveň druhým největším zahraničním investorem v Česku, takže věříme, že se nám díky Expu podaří získat nějaké investice do Čech.