Získat občanství v Česku bude těžší | E15.cz

„Důvodem navrhované právní úpravy je zejména zohlednění zhoršující se globální bezpečnostní situace,“ uvedl rezort ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Předlohu budou muset ještě projednat poslanci a senátoři.

Největší změna se týká beztrestnosti žadatelů, kterým by nově nestačilo mít jen čistý trestní rejstřík, ale museli by prokázat i přestupkovou bezúhonnost. Překážkou pro získání občanství mají být prohřešky v oblasti obrany státu, veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, zbraní nebo alkoholismu a drog. Právě tato část novely čelila velké kritice ze strany ombudsmanky Anny Šabatové i organizací pomáhající cizincům v Česku kvůli tomu, že by do takových přestupků mohly spadat i například sousedské spory nebo drobné znečištění ulice.

„Nově zaváděná úprava je velmi přísná a nezohledňuje, že může jít o absolutně banální pochybení,“ uvedla právnička Michaela Baranová z Poradny pro občanství. Ministerstvo vnitra odmítlo paragrafy vymazat a uvedlo, že posuzovat se mají jen opakující se přestupky, a ne jednorázové excesy.

Žadatelé budou muset podle návrhu také prokazovat zdroje a výši svých příjmů a to, že jsou dostatečné na zajištění života v Česku. Zpřísňují se i pravidla pro dokázání znalosti českého jazyka a českých reálií, což vítají i zástupci neziskových organizací.

Kromě složení testu totiž stát dosud uznával i minimálně tříleté studium na české škole. V minulosti ale často docházelo ke zneužití toho, že stačilo doložit délku studia, a ne jeho skutečné absolvování.

Opoziční ODS připouští debatu o návrhu. „Nejsme pro rozvolnění současné podoby podmínek pro udělení občanství a nebráníme se diskuzi nad zpřísněním parametrů,“ uvedla poslankyně Jana Černochová.

Ministerstvo vnitra mezi lety 2014 a 2018 obdrželo 18 229 žádostí o udělení státního občanství. Z důvodu bezpečnosti státu zamítlo 170 žádostí.