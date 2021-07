Čupr vytvořil jednorožce, Škodě stojí výroba, Babišova skupina nakupuje... | E15.cz

Škoda Auto aktuálně prožívá jedno z vůbec nejtěžších období od spojení s koncernem Volkswagen. Kvůli nedostatku komponentů musela automobilka tento týden výrazně omezit výrobu ve svých závodech a velkou část zaměstnanců nechat doma na překážkách...

Online prodejce potravin Rohlik Group získal od investorů dalších 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun). Zařadil se tak mezi jednorožce, nebo-li firmy s hodnotou přes miliardu dolarů. Aktuálně má hodnotu 1,2 miliardy dolarů...

Skupina Hartenberg ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše investuje ve spolupráci se skupinou eRockets do dvou tuzemských e-shopů. Většinový podíl společnosti aktuálně získaly ve firmě Czech Wool Company, která provozuje e-shop Ovečkárna.cz specializující se na vlněné výrobky. V polovině června skupiny získaly většinu také v on-line obchodu Sportobchod.cz.

Polostátní energetická skupina ČEZ by ráda prodala své turecké investice, což uvádí mezi klíčovými záměry v prezentaci pro investory. „Turecká aktiva máme připravená k prodeji už nějakou dobu. Neplánujeme tam vzhledem k lokálním specifikům nějaké formální prodejní procesy, spíš průběžně sondujeme na trhu, zda by o to nebyl zájem,“ sdělil deníku E15 místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Středoevropské závody v lákání investorů do bateriového byznysu vrcholí. Po gigafactory, obří továrně produkující baterie do elektromobilů, touží i Česko. Zda vláda přesvědčí Volkswagen a další potenciální investory, se rozhodne ve druhém letošním pololetí. Už nyní je ale jasné, že český pracovní trh by nenasytil ani jednu gigafactory a řadu klíčových pozic by obsadili kvalifikovaní zahraniční odborníci. „Baterkárny“ by nicméně daly práci mnoho lidem z uhelných regionů, kterým zřejmě hrozí ztráta zaměstnání.

